DC多重宇宙　兩代蝙蝠俠分頭現身

DC超級英雄片製作公司昨日舉行宣傳活動，由Ezra Miller主演的《閃電俠》（The Flash）推出首個預告片，該片劇情講述閃電俠以高速穿越過去時，意外打開多重宇宙，預告片中以米高基頓（Michael Keaton）的1989年版蝙蝠俠畫外音對白開始，他對閃電俠表示：「話我知，你咪可以任意穿越時空？所有時間線，所有宇宙。點解你想留喺呢一個宇宙戰鬥，去拯救佢？」

預告片繼而出現閃電俠穿上新戰衣到訪蝙蝠洞、以及蝙蝠俠頭套掉落在血染地板的畫面，最後出現蝙蝠俠的背影。閃電俠回答：「因為你改變咗未來，亦改變咗過去。」該片亦會有賓艾佛力（Ben Affleck）版的蝙蝠俠。

而羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的新版《蝙蝠俠》（The Batman）亦推出新預告片，其中可見Zoë Kravitz飾演的貓女與蝙蝠俠調情，有兩場展示蝙蝠俠金屬戰衣可以防彈，被子彈掃射時爆出火花，而蝙蝠俠與由哥連法奴（Colin Farrell）飾演的奸角企鵝追車時，蝙蝠車亦抵禦到爆炸，從火海中衝出，非常架勢！