鍾柔美Bra Top晒舞功　同冼靖峰合唱保持距離

著名音樂人伍仲衡一連兩場《伍仲衡再搞花臣音樂會》昨晚（16日）於九展舉行頭場演出，獲周慧敏、黎瑞恩、羅天宇、何浩文、黃婉恩等人到場支持。今次是四面台設計，一開始伍仲衡彈琴出場，全場已High爆企起身，之後廿多組嘉賓輪流出場表演，包括王菀之、久未露面的林志美、石詠莉、黃淑蔓、布志綸等人。而羅敏莊、阮兆祥、海俊傑壓軸出場，炒熱全場氣氛，最後音樂會更超時唱到今日（18日）凌晨12點多才完騷。

其中《聲夢傳奇》學員鍾柔美（Yumi）及冼靖峰（Archie）亦有參與演出，身穿白西裝的Archie獻唱歌神張學友的《李香蘭》，之後身穿Bra Top配黑西裝的Yumi就出場，兩人以「黑白配」合唱情歌《其實你心裏有沒有我》，但二人全程保持距離，只間中對望，似乎欠缺交流，之後Yumi又大展舞功跳唱《瘋了》。

Archie受訪時表示近期忙於拍劇《青春本我》及籌備新歌，有點辛苦吃力，給今次表現70分至80分：「其實《李香蘭》呢首歌好有意義，因為當初媽咪叫我要練唱呢首歌，唱到佢話我好先可以做歌手。」講到與Yumi合唱時離行離列，完全不能呈現到情歌，他說：「我哋有對望嘅。（唔拖手？）我怕醜嘛！（驚緋聞女友Windy呷醋？）點會呢，大家朋友啫，我同Yumi都有Design過舞台效果。」

唔敢請教林子祥

講到有傳林子祥和顧嘉煇將客串演出《青春》，問他可知此事？他說：「劇組好神秘，連我哋都唔講，我哋都係啱啱先知聽日拍啲乜嘢，有收到劇本，但只得角色名，但冇演員名，所以我哋都係見步行步。（有佢哋開心？）開心，因為同前輩合作可以學到好多嘢。（你會叫林子祥教你唱歌？）唔敢，我驚行埋去都會畀人攔住，我自己拍劇都怯，因為唔係拍開劇，驚NG累街坊。（咁你多唔多NG？）我唔太多對白，所以冇累街坊。」