商演維生！葉世榮獻唱冇人聽　網民嘆心酸

殿堂級樂隊Beyond成員黃貫中（Paul）最近參加內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》而人氣急升，不過比起Paul，鼓手葉世榮發展就不及好兄弟，同樣返上大陸發展的葉世榮只能靠表演維生，日前有網民上載一段葉世榮表演的短片，見他頭戴Cap帽，一身休閒打扮，在一場百日宴上演唱，主人家特別邀請葉世榮表演，他在台上獻唱Beyond的代表作《光輝歲月》，但台下觀眾就只顧吃東西、飲酒，完全沒有人認真聽葉世榮唱歌，不少網民都留言表示心酸：「昔日的殿堂級樂隊鼓手怎麼淪落到這個地步了」、「搵食艱難」、「這個場子侮辱Beyond了」、「太唏噓了」、「好想哭」、「看的心裏很難受」。

葉世榮近年主要以商演為主，近期都不時開直播與粉絲互動維持人氣，期間演唱了不少經典歌曲，但反應平平，甚至有網民嫌他唱功差。反觀Paul憑《披荊斬棘的哥哥》中的精彩演出人氣高企，他在節目中展現多才多藝的一面，唱得、彈得又識打鼓！早前Paul獲邀參加晚會《小芒種花夜》，他在台上獻唱Beyond的經典名曲《海闊天空》掀起全場高潮，相當打動人心！

而黃家強近年雖然工作量不多，但投資有道，今年3月黃家強放售何文田常康園一個逾千呎單位，連車位以2,720萬元成功易手，持貨15年的他帳面勁賺1,555萬。另外，他還投資不少廠廈及寫字樓單位作收租，也有收藏名車，與日籍女友結婚的他育有兩個兒子，一家四口生活無憂。