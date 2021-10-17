【移居英國】貨車司機英國「勁缺」 香港人做得來嗎？

英國出現「搶油」潮，加油站大排長龍，主因竟不是缺汽油，而是缺司機。英國接連受疫情及脫歐影響，令貨運業出現近10萬個司機空缺，供應鏈隨時中斷，也因此有傳英國貨車司機月入現可高達港幣5萬，移居英國香港人，可否趁機「揸大車」在英國搵食？以下5條問題，或可解答你的疑問：

Q1. 港牌可直接英國駕車嗎？

按英國法例及維也納公約，持有香港有效駕駛執照者，可毋須換領英國駕駛執照在英國駕車12個月。但留意是，可駕車卻絕不等如可開Uber「搵食」，而且即使你持有的是香港輕型貨車駕照（2號牌），在英國也不可駕駛輕型貨車，你只能開私家車，直至你跟英國 DVLA（Driver & Vehicle Licensing Agency）正式換領了英國駕駛執照才行。此外換了英國駕照後，香港駕照是會被沒收的，再不會發還。

Q2. 換牌後可開英國商用車嗎？

雖然香港駕駛執照，可直接換領英國駕駛執照，但即使你有齊香港小巴、大巴、甚至拖頭駕照，DVLA也只會批出Cat B駕照，你只能在英國駕駛私家車或3.5噸以下客貨車。如果想在英國開商用車，便先要取得「商用車駕駛執照」，須拿驗身報告跟DVLA申請，取得商用駕照至45歲後，還要每5年驗身1次，60歲後更要年年驗身。

Q3. 英國揸大車要考牌嗎？

即使有了英國商用車駕駛執照，若要開3.5噸以上貨車，或載客量9人以上小巴或巴士，也得報考英國 CPC（Certificate of Professional Competence）執照，完成35小時以上訓練，並通過CPC 4項測驗後，才合資格在英國揸大車，而且每5年要接受1次35小時培訓，以保持駕駛質素。CPC學車費及考試費用也很昂貴，平均得花港幣4萬至7萬，未搵食已先要投放成本。

Q4. 真實收入有多高？

英國貨車司機月入，雖說可達港幣5萬，但其實只限有4至5年以上經驗的司機才有此「身價」，司機新入行月薪一般只有大概英鎊2,200（約港幣$2.3萬），肯捱幾年自可「升呢」。不過英國鬧司機荒，其實並非英國不夠合資格司機，只是欠缺願高薪聘請司機的公司，脫歐後「便宜」的東歐司機都要離開英國，這或會迫使英國運輸業將調整業界薪酬。

Q5. 揸貨車有多難捱？

英國貨車司機平均年紀都有55歲，年輕人入行數目，明顯追不上退休空缺，原因不外乎「難捱」因素，長途駕駛要長時間孤身上路，起居飲食經常都全在車上，不但要自己搬貨，晚上還擔心有賊偷貨，壓力大，生活又枯燥；幸好英國除了缺長途司機外，其實也缺中途及短途司機，你可選擇在市區送貨，毋須在外過夜，每天工作也不超10小時，相對舒服一點。

換領英國駕駛執照

英國CPC駕駛執照