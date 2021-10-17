大閘蟹迷喜訊　又係時候擦蟹

秋天正值蟹季，讓蟹粉翹首以待的首選大閘蟹，今年多間餐廳都推出主題的套餐或單點菜式，而且還有不少新配搭。尖沙咀W酒店高級中菜廳星宴，由現時至11月30日推出「華麗『蟹』逅 」威士忌大閘蟹配對晚宴菜單，當中多款菜式會拼配威士忌或雞尾酒。選用五両重的清水蒸大閘蟹，中菜部總廚陳忠秋師傅指蟹公蟹膏香軟滑溜，配加入薑糖和威士忌調配雞尾酒，膏香肉嫩。另一道蟹粉燕窩海皇羹配同款雞尾酒，吃罷後再呷一口，可讓味蕾回復清新。其他菜式還有蟹粉玻璃大蝦皇、酥炸蟹粉釀蟹蓋和生拆蟹粉小籠包，最後再來一碗清香的菊花紅棗燉薑茶，分外滿足。

除了原隻大閘蟹，美味的蟹粉菜亦是一個好選擇。金鐘港島香格里拉大酒店米芝蓮一星中菜廳夏宮，由現時至11月推出多款新設計蟹粉菜式。以松子魚作靈感改良的蟹粉松子炸原條沙巴龍躉，味濃鮮甜。蟹粉乳酪蒸波士頓龍蝦選用蛋白配牛奶及二湯蒸煮，加蟹粉和龍蝦尾來吃，口感豐富。蟹粉海鮮煎新竹米粉和蟹羊肚菌小窩窩，就特別讓客人利用煎米粉塊和淮山窩窩來蘸蟹粉吃，相當貼心。