網友進展到第二個重要的男人　吳林峰爆同Jer「一段情」

歌手吳林峰（Wilson）昨晚（16日）在麥花臣場館舉行首個個人演唱會，捧場睇騷有Supper Moment主音Sunny和歌手陳柏宇等。Wilson以《街燈》和《梅利號》打頭陣，並獻唱多首由他創作的歌曲，包括陳柏宇的《純白》、呂爵安的《小諧星》等。唱過多首歌後，Wilson已經滿頭大汗要抹汗，笑言怕大家誤會他喊，並大叫：「我好興奮呀！7年前喺街唱歌，已經講好想開自己騷，無諗過可以開到，我真係好興奮呀！」自爆決定開騷後，每晚都覺得好驚，但不知驚甚麼。

昨晚演唱會兩位嘉賓，被Wilson稱為重要的男人，分別是許廷鏗（Alfred）和柳應廷（Jer）。Wilson唱罷《風箏》後說，曾一度對街頭Busking感到好迷失，從無想過為其他人作歌，直至有一日有人看到他在街頭表演的片段，便要了他第一首歌，他說：「呢個人就是許廷鏗，我當他阿哥。」隨後許廷鏗上台，兩人合唱《雪糕》，Alfred並為Wilson抹汗。Alfred表示當時覺得自己唱歌唔好聽，聽到對方歌聲時，感覺惺惺相惜！笑言現在要倒轉頭跟對方學嘢，因為今年他亦「加盟」成為獨立歌手行列，並感性分享：「自己都擔心過唔知能否順利以獨立歌手推出作品，好多謝有佢鼓勵。」2人再合唱《痛》。

輪到Jer（柳應廷）出場，Jer的兩首代表作《狂人日記》和《迴光物語》均是由Wilson創作，2人同台合唱《狂人日記》掀全晚高潮，觀眾全部企起身一齊歡呼，Wilson形容Jer是他「生命中遇到第二個重要的男人」，笑言合唱過才知道《狂》難唱，並搞笑抱歉：「為咗表達我既歉意，下次我會寫得再難唱啲。」Jer表示出道前，路過銅鑼灣時站在路邊聽Wilson Busking半個鐘，之後還成為網友，隨後二人再合唱《迴光物語》，唱罷互相擁抱。

騷後Wilson接受訪問，提到兩位「重要的男人」撐場，他笑言自己還有好多男人對他好重要，包括身後的樂隊，自評首個演出有8.5分，覺得可以再唱好些，問到下個目標是否闖上紅館？他表示想繼續努力寫歌，不想計劃太多，一切是緣。提到台上多次提及女朋友，他笑言看到女友一聽就走入後台，不欲讓他看到感動樣：「我都算係告白，有多謝女友。」但不敢做太多，若將來求婚會有更多準備。他直認自己也多次想喊：「好幾次眼濕濕，都忍住，唔想唱唔到，想唱好每首歌。」