湯怡唔會咁快追B　陳家樂想生隊足球隊

英皇藝人湯怡（Kathy）與陳家樂今日（17日）出席活動，剛巧今天是Kathy正日生日，大會為她及剛過生日不久的家樂送上鮮花。問到Kathy如何慶祝？她説：「尋晚未夠12點就瞓，老公（麥秋成）有嘢做我今朝又有工作，今朝起身收到生日卡，佢話今晚先畀驚喜我。（驚喜係咪叫你生多個？）我睬佢都傻呀！哈哈！我講過要操番fit啲腹肌先再生。（唔一次過生完先操？）生第二胎身形好易變形，我要回復之前體形先考慮。」她坦言其實最大問題是新聘工人未抵港：「未有隔離位呀，我依家每星期都要上網去搶位。」身旁即家樂笑言：「可能嚟到又唔啱你要求。」Kathy即回應：「你嚟幫我湊囉！你一定要感受吓餵夜奶，因為好多男人都聽唔到BB喊嘅。（你真實情況？）好多都係咁！」她説生日願望是盡快回復目標體形。

剛踏入35歲生日的嘉樂，早前揚言人大了不用特別慶祝，卻換來朋友瘋狂約食生日飯，他説：「我已經食咗5個生日蛋糕，因為本身要為新電影角色收身，點知連續幾晚大魚大肉。」他指新角色造型是大家從未見過，但暫時要賣關子。問到女友連詩雅送他甚麼生日禮物？他尷尬地説：「唔講呢啲啦，有送上祝福啦。（生日願望係咪生小朋友？）願望玩吓先啦，生小朋友呢啲隨緣啦，冇得計定㗎。」他表示生得愈多愈好，可以組隊足球隊。