炎明熹喊唔出想打自己　姚焯菲話喊就喊

藝人炎明熹（GiGi）及姚焯菲（Chantel）忙於為無綫新劇《青春本我》開工，今日（17日）拍攝一場Gigi失貓後的喊戲，不過性格硬朗的她「喊唔出」，要導演在旁引導，不過作用不大，最後用紙巾交代拭淚。

事後GiGi孖住Chantel受訪。GiGi對於「喊唔出」解釋謂：「我好少喊，平日即使真係想喊都會叫自己唔好，可能太多鏡頭捕捉住我喊唔到。我幾次都喊唔出，多謝導演循循善誘冇嫌棄。（對上嗰次點解喊？）唔記得，負面嘢我又唔想記住。」

問到GiGi可考慮上演技課增值自己？她說：「都會，唔知點解要喊又喊唔出，但唔拍我又喺度喊，好想打自己。」原來今日Chantel亦要拍喊戲，她說：「交代我望住隻公仔，好唔開心咁喊，我又喊得出。」記者叫她「幫吓GiGi」，GiGi即搶說：「冇用㗎，頭先我係鼻水流先，即刻吸番佢入去，兩行嘢好核突。」

談到拍劇是否得好玩？GiGi表示：「（拍劇）有難度，不過工作人員好好。（好攰？）今日唔算，之前試過夜晚有嘢做，第二朝又好早起身，對眼腫晒。」即將要測驗及考試，問到可擔心學業成績？她說：「有冇退步唔知，不過我覺得自己更加專注，如果連呢兩樣嘢（測驗加考試）都可以克服，就可以迎接更加大嘅挑戰。」Chantel則認為自己有責任演好每場戲，談到記對白問題，她表示如讀書般將內容融會貫通，問題則不大。另外，講到有傳林子祥及顧嘉煇加盟拍攝劇，監製彭幼芳否認傳聞：「佢哋冇On list，但會有串星嚟拍攝。」