唔怕女友呷醋　劉俊謙自認大愛：I love everyone！

藝人劉俊謙今日（17日）以形象大使身份，盛裝現身沙田馬場出席2021東方表行60周年沙田錦標「時尚煲呔賽馬日」，席間獲東方表行董事總經理楊衍傑及太太送贈名表紀念品。

受訪時講到他獲贈名表，他直言好開心及榮幸：「平時都係收T-Shirt，好少收咁名貴嘅禮物，表示年紀夠大，啱啱過33歲生日成熟啲、Man啲！（有冇收藏開表？）冇，所以呢隻會係我第一隻收藏嘅表。」再自幽一默笑說對物質追求少，平時收藏開耐性、溫柔、愛心及魅力：「喺適當嘅時候再攞出嚟畀大家。（呢啲『收藏品』唔係女友蔡思韵獨有？唔怕佢呷醋？）我好大愛，I love everyone！佢亦好大方，唔會呷醋。（對異性都係咁會引嚟誤會喎？）咁異性我會識得避忌。」

問到平時可有小賭怡情？他表示沒有，但自言同馬很有緣分，甚至有情意結：「中學係讀賽馬會屬下嘅學校，有個同學喺讀中五嘅時候去做見習騎師，依家應該就退咗役，見佢當時操得好辛苦，要有好大毅力，所以覺得佢好勁，自己會視策騎為運動項目欣賞。」續指細個幾歲大的時候有同父母學過策騎，現時有計劃再學，他說：「覺得拍劇實用得着。（會唔會同女友一齊浪漫策騎？）要飛起佢，哈哈！策騎期間要同馬溝通建立默契，一齊嘅話只會掛住同佢溝通。」正拍攝ViuTV新劇《940920》的他說稍後會為新戲宣傳，行程相當緊湊。

另外，湯鎮業孖仔湯君慈（Bruce）與湯君耀（Chris）今日擔任模特兒，兩人分別以白色及深藍色西裝上陣，他們笑言兩人樣貌已經十分相似，所以要在衣着打扮上有分別，Bruce表示：「細個時候，屋企人好鍾意將我哋着到一模一樣，大個就好反感。我鍾意着得斯文穩定啲，細佬就着得年輕不羈啲。」至於2人在擇偶方面是否一樣？Bruce稱自己喜歡有性格及較寸的女生，問他是否有被虐傾向？他解繹：「未至於咁極端。（覺得可以駕馭呢種女生好有成功感？）都可以咁講。」Chris指自己沒有特定喜歡女生的類型，主要憑感覺，相處舒服就可以。2人透露現時勤上堂學唱歌，但否認做歌手，Bruce說：「識唱歌會加分，好多演員都會學唱歌，因為學到用聲。我好想學埋跳舞，但我手腳唔協調，依家專注唱歌先。」