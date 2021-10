憑《波希米亞狂想曲: 搖滾傳說》(Bohemian Rhapsody)飾演已故Queen主音Freddie Mercury奪得奧斯卡影帝的男星Rami Malek,現身搞笑節目《周末直播》(Saturday Night Live)宣傳他擔任奸角的《007:生死有時》(No Time To Die),與諧星Pete Davidson聯手惡搞大熱韓劇《魷魚遊戲》,將它變成歌舞劇!

Rami與Pete以及一眾演員穿上《魷魚遊戲》穿上劇中的經典運動服造型,一邊玩不同死亡遊戲,一邊翻唱Branchez & Big Wet歌曲《Turn Up On the Weekend》並大改歌詞,當Pete將Demi推落玻璃橋後,唱到:「我贏咗魷魚遊戲,殺晒所有朋友去贏!」