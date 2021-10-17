Alina淨係想生女　Cheronna恨開農場拯救動物

藝人李炘頤（Alina）今日（17日）現身沙田馬場，她透露今次是首次踏足沙田馬場，但小時候經常會陪公公觀看賽馬賽事：「我唔識睇㗎，佢嗌我咪嗌囉，好興奮，佢開心，我就開心，佢開心我就有糖食。（今日會唔會下注試吓運氣？）我都想，我會買2號，因為2號係我幸運號碼。我試過六合彩買晒2、12、22，都中咗其中一個號碼，我向來冇抽獎運，中咗一個已經好開心。」

講到工作方面，她表示正忙於拍攝劇集《反起跑線聯盟》飾演老師：「成日對住大班小朋友，都需要好有耐性，每個小朋友都有獨特個性，要用唔同招數去應付。有個小朋友幾得意，攝製隊初時以為要好大聲同佢講嘢，其實佢專注力唔夠，喺佢耳邊細細聲講就得，同佢協議好就好乖。（有冇激發你嘅母性？）都有少少，戥佢哋辛苦，因為拍攝時間長，佢哋有時拍到瞓着覺。」至於生兒育女的大計，Alina認為要待事業更好才考慮：「我諗住生一個女就夠，唔要生仔，因為仔買唔到衫，啲衫冇咁靚同冇乜選擇，生女可以過到Shopping癮。（如果第一胎生仔咁會唔會追女？）都會。（同男友Stanley有呢個計劃？）想自己事業穩定先，依家係起飛狀態。」

另外，歌手Cheronna（吳嘉禧，原名吳嘉熙）以一襲白色低胸連身褲到場，搞笑自稱「大鄉里」的她，興奮表示是首次現場看賽事，見證住衝線一刻覺得好震撼，問到之前可曾下注？她指沒有，雖然平時有睇賽事，但沒有特別去了解如何投注，相反會研究另一方面：「細個同媽咪係以睇動物嘅心態去睇，我哋都好鍾意動物，會喺度研究馬嘅肌肉分布同姿勢。」

問到有想過學策騎？她直言有興趣，不過覺得學費高昂，惟有作罷，只是有想過退休後想開農場拯救動物：「想救羊駝、馬、鴨、豬、牛。（唔要另一半？）如果有另一半就同佢過，冇就同動物過，但如果佢都鍾意動物就梗係最好！（擇偶條件首要係鍾意動物？）唔鍾意我都唔會鍾意，要有愛心、孝順。」另外，她透露正準備下一首新歌，將會進行錄音，並預計年底推出：「係首比較開心、輕鬆嘅歌，大家依家生活都太大壓力。」