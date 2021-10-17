拍劇終於「有衫着」！朱敏瀚自爆暗戀過Miss

藝人朱敏瀚於無綫新劇《青春本我》內，扮演劍橋畢業的中國語文科混血兒老師，經常吸引女同學關注，甚至暗戀，造型打扮相當斯文，被記者取笑終於「有衫着」，他說：「係呀，呢兩、三年嚟第一套終於唔使除衫嘅劇，天氣開始凍嘞，着多啲衫好。」他有份參演的兩套台慶劇《玩命真相》及《拳王》都需要晒Body，他笑言：「拍《拳》劇一年前我已經開始準備，《換》劇就正正喺《拳》劇之前，所以好Ready，兩套劇嘅體型有分別，希望畀觀眾唔同嘅感覺。」

當問到求學時有否受到關注，他說：「初中時大家會覺得我個樣比較特別，因為我太婆係英國人，所以會有啲同學仔鍾意望吓我，好似動物園咁，不過佢哋冇惡意嘅。（有冇暗戀過老師？）小一時同個女老師好Friend，後來我有出席佢嘅婚禮，感覺好似畀人攞走咗個姐姐咁。」

張潔蓮完全凍齡

至於他當年於《閃電傳真機》獲選「最英俊王子大獎」，他說：「當時媽咪喺商場發現呢個活動，覺得啲王子、公主衫好靚，就帶我去參加比賽。比賽後多咗人留意，有模特兒公司搵我拍教育電視同廣告，所以呢個比賽算係我入行嘅踏腳石。」他又指早前拍節目與當時兒童節目主持張潔蓮重遇，覺得對方完全凍齡，與24年前沒有改變，打趣指自己反而成熟了很多。