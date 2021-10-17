曾樂彤戴住「首期」行騷勁淆　李靖筠頂唔順着高踭鞋

英皇兩小花曾樂彤及李靖筠（Gladys）今日（17日）現身馬場擔任Model，兩女異口同聲表示今次是處女行騷，對新挑戰心情既興奮又緊張，因為手戴過百萬名錶，可謂一步一步驚心！曾樂彤笑言：「呢度係一層樓嘅首期！愈多石愈貴，啱啱一路行一路勁驚隻錶甩。（反而唔係怕條裙太長整親？）佢哋教咗我係踢住嚟行，但今次係冇綵排，Briefing完就行，腎上腺素即刻上升！」首次入馬場的她再說，行Catwalk時剛巧有場賽事舉行，十多匹馬在背後奔馳，感覺好新奇。

相反，Gladys表示今次行騷好簡單，不用唱歌，只是行一圈便完成任務，完全零壓力，更搞難Gag笑言平時都行開「天橋」。講到激罕低胸，她笑說：「我一向行開性感路線，OK嘅！」但唯一不習慣的是着高踭鞋：「屋企係冇高踭鞋，呢對都係借嚟，以前想過改變呢個世界，着咩都係襯波鞋，但睇嚟我改變唔到。」

另外，同場的林愷鈴表示今次是首度在現場欣賞賽事，感覺非常刺激，她說：「我本身對策騎好有興趣，細個學咗3、4年騎術，我好鍾意馬。」她笑言有意下注，以測試一下運氣：「雖然我抽獎運麻麻，但我相信自己嘅直覺，我對名比較敏感。」問到擇偶是否同樣憑直覺？她表示信緣分及一見鍾情，自認是浪漫派：「我唔敢講自己睇人準，直覺其實係透過好多觀察去做嘅理性判斷，並唔係憑空出嚟。」

之前她為Edan（呂爵安）的新歌MV擔任女主角，問到是否令同學大感羨慕？她坦言大家都讚好看：「我好多朋友都鍾意Edan，佢哋追啱偶像，Edan好敬業又友善，佢好積極參與整個MV嘅設計。（係咪你鍾意嘅類型？）係大家都鍾意嘅類型，佢咁有才華大家都鍾意。（你嘅直覺覺得佢係點？）有才華，佢當個MV係佢嘅仔，自己參與度好高，唔會任人安排，好有心。」