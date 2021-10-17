開騷跌落電梯受傷　張杰報平安：不會有大礙

內地名主持謝娜的老公兼歌手張杰昨晚（16日）在蘇州舉行演唱會時發生意外，站在舞台上搭建的電梯裏獻唱期間，電梯突然急速下降，令他摔下致後腦撞到地面，他慢慢爬起身，接着便從電梯裏走出來，滿手鮮血，面部傷痕清晰可見。

張杰今早在社交網報平安：「抱歉讓大家擔心了，我已經接受了專業醫生的及時治療，手部傷口做了縫針處理，檢查脊椎拍片後的結果是輕微“腰椎橫突骨裂”，幸好我平時有好好健身，身體素質還不錯，醫生說通過三個月休養是會康復的，不會有大礙。請歌迷和家人朋友們都放寬心。」

他又說：「因為一些意外的插曲，沒有想象中完美，但卻獨一無二。我唱得很爽，手上的小傷口，就當作我們之間最特別的紀念吧。雖然有點遺憾，準備好的驚喜也沒能送給星星們，但我很滿足，也很感謝。真的太久沒有和你們在演唱會上見面了，謝謝你們和我一起大合唱到最後，希望這個插曲沒有影響你們在這場演唱會的觀看體驗。沒能送出的驚喜，我會在下一次更好地展現在大家面前，這次的遺憾，就讓我們在下一次見面的時候圓滿吧！」

謝娜亦有在社交網留言：「昨天是女兒們第一次看爸爸演唱會，過了平時該睡覺的時間也不回去睡，說等爸爸唱完了接爸爸一起回家。爸爸忍着腰椎骨裂和手部流血不止，又唱又跳三個小時，給了大家一場完美的演唱會。結束時陪他去醫院縫針，他問的第一句話是，跳跳俏俏沒有被嚇到吧， 我說當時你應該暫停一下，大家都會理解你的。他說：等了兩年，我才不要暫停！」網友紛紛大讚張杰十分專業。

另外，張杰演唱會主辦方在內地社交網發致歉聲明，稱事故原因是舞台電梯在下降中碰到外圈固定平台造成電梯驟降，稱已向舞台搭建圑隊、導演圑隊、舞美設計圑隊進行追責，並表示將增加所有設備的測試次數及測試强度，將盡量避免藝人在演唱過程中使用機械升降。