似MIRROR人生冇夏天　馮允謙着乜都要加外套原因係？

歌手Jay Fung（馮允謙）今日（17日）打扮得官仔骨骨出席沙田馬場活動，更憑悉心打扮勇奪「最佳煲呔衣着大獎」殊榮，獲頒贈名錶作禮物。事後受訪時他笑言私下零Fashion感，出街只是普通T-Shirt加牛仔褲，全靠Stylist幫他「變身」，故對今次得獎非常開心：「自己好鍾意着西裝、燕尾服，但冇機會成日着，或者之後整套燕尾服嘅睡衣，哈哈！仲要係絲質質地，覺得咁樣好舒服。」

Jay笑稱自從做了歌手之後，便跟男團MIRROR一樣，人生再沒有夏天：「出活動點都要加件外套，之前冇咁做公司唔係幾鍾意，後尾發現加咗外套啲相影出嚟靚啲，所以乖乖聽話着。」講到禮物是名錶，自認對錶沒有研究的他，反而爸爸好鍾意，所以正考慮割愛：「好多年都冇送父親節禮物畀佢，之前問過佢想要咩，佢話鍾意錶，諗緊送唔送畀佢。（你唔會唔捨得？）唔會，佢開心就得！」

另外，提到他快將偕Janice（衛蘭）開騷，他直言最近每日都要綵排好忙：「到時除咗有合唱之外，仲會互唱大家嘅歌，所以要學好多新歌，對我嚟講都幾吃力，不過開心，依家仲有一個禮拜時間練習，我會有信心！」他又謂父母專登由加拿大飛港撐開騷，今早剛完成隔離放「疫監」回家：「即刻有攬吓、錫吓佢哋，上次同Ian（陳卓賢）開騷佢哋只係睇網上版，嚟唔到現場睇好內疚，其實細個嘅時候唔鍾意佢哋嚟睇我表演，覺得好緊張同怕醜，但依家唔同諗法，有佢哋喺度支持我會定啲、有正能量。」