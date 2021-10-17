萬聖節狂歡　開P吃喝玩樂

萬聖節讓大家盡情扮鬼扮馬，各大餐廳、酒吧亦預備好主題布置、雞尾酒及各式美食，變成妖怪嘩鬼的客人玩到攰，來一口美酒或小食，鬼影幢幢開Party好氣氛。此外，亦有老少咸宜的節日餐飲美食，讓親友或小朋友齊齊吃喝玩樂，輕鬆一晚。

暢飲派對

專業DJ

要營造恐怖氣氛，除了燈光和布置，音樂也是重要一環。中環餐廳酒吧 Frank’s Italian American Social Club將於10月30日舉辦一場Frankentiki 萬聖節派對，酒吧請來DJ John L由晚上7時起，先播放熱帶節拍，10時開始就會播放多首恐怖、嘻哈和驚悚曲調來打造氣氛。客人邊隨節拍擺動，邊品嘗多款萬聖節限定Tiki雞尾酒，如用冧酒和水果調配的The Pi-Yi、白冧酒加龍舌蘭等調配的Miami Vice等，配酸甜豬肉丸、椰子蝦等惹味小食最正。於10月29日前到指定網站購票，會有早鳥優惠價。

化妝舞會

嘩鬼出籠，若花心思將自己扮到鬼火咁靚，都希望有人欣賞。中環Amalfitana Central於10月30日晚上10時至凌晨2時舉辦萬聖節化妝舞會，當中包括指定2小時免費暢飲套餐，同時間會場設有最佳萬聖節服裝獎，勝出者可獲送香檳1瓶，相信大家都會盛裝打扮。

血紅頭顱伴飲

萬聖節除了客人變裝，雞尾酒都要變身成詭異版本。中環The Dispensary於10月29日及30日推出詭祕化妝舞會，晚上8時開始會有現時DJ提供音樂，參加者可免費入場，點選自己喜愛的雞尾酒品嘗。酒吧亦特別於10月25日至31日推出期間限定的Bloody Vanitas，這杯選用辣椒龍舌蘭酒、Alipús Mezcal酒、玫瑰糖漿、西柚汁和青檸調製而成的雞尾酒，最等別的地方是杯內有顆血紅色的冷凍西柚頭顱，感覺都幾恐怖，有膽量不妨來一杯打卡。

主題美食

多元化自助餐

別以為萬聖節美食沒有小朋友份兒，很多餐廳製作的主題食物都老少咸宜。灣仔薈景由現時至10月31日逢星期三至星期日，推出「萬聖嘩鬼小聯盟」期間限定自助晚餐，如從南瓜內放入麻油海蜇，寓意爆肚爆腸，配花生雞腳巫婆湯和迷你手指熱狗，作前菜最好不過。另外還有墨汁意大利麵打造的魔髮天使、鬼塚海鮮墨魚飯、女巫鍋朱古力蛋糕、南瓜奶凍拿破崙、妖怪曲奇和猛鬼街爆谷等，相當豐富。若客人身穿萬聖節服飾打扮入場，可獲8折優惠價呢。

Q版小食

很多父母為照顧小朋友，以為會失去慶祝萬聖節的機會，如果可以讓小朋友和父母齊齊玩，更加開心。中環的Ministry of Mussels於10月逢星期六和星期日全日供應萬聖節主題小食，如木乃伊造型的迷你酥皮香腸卷、嘩鬼模樣的紅甜椒盛自家製手工肉丸和番薯條和魔鬼造型的酥皮焗通心粉等，無論大小及小朋友都啱食，大人更可拼配節日雞尾酒，小朋友食飽又可以到餐廳專用的小型兒童遊樂區嬉戲，讓父母鬆一口氣慢慢歎，開心消磨時間。