震撼！馬國明搶救小童當街做手術

視帝馬國明、鄭嘉穎、鍾嘉欣演出的無綫台慶劇《星空下的仁醫》即將首播，劇中他們3位技術高超的兒科醫生作為主線，加插感人且錯綜複雜的愛情線，劇集甫開始即節奏緊湊，除了有大型交通意外場面，馬國明當街以震撼眼球手法搶救小童外，超像真手術場面亦是浪接浪。

而飾演年輕版嘉穎、馬國明及嘉欣，分別是新一代演員孔德賢、曾展望及呂靜文，眾人於首集已相當搶戲，尤其孔德賢炮轟曾展望場口，很有嘉穎影子，對此監製方浤酌大讚3人也有潛質，並指作為前輩的嘉穎、馬國明及鍾嘉欣亦居功不少：「其實3位新演員都好勤力，佢哋有專登去睇馬國明、嘉穎同嘉欣拍攝，希望自己演對方年輕時更加神似；至於嘉欣佢哋都有同3位後輩交流，分享番自己嘅演法。」

他大讚何依婷、張寶兒、黃碧蓮雖然只飾演實習醫生，但拍攝前上堂「學醫」也一樣認真：「何依婷個角色會經歷一個醫生職業生涯入面好重大嘅轉折，佢處理得好有層次，寶兒角色好複雜，無論背景抑或內心掙扎，佢全部處理得好好。」他亦有讚演戲經驗豐富的陳自瑤好勤力：「佢都好用心同勤力，佢演龔慈恩年輕版，除咗去現場睇前輩點演，仲去埋剪片房睇。」