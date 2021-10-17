許靖韻單拖唱K High到跳舞　自爆成日通頂！

許靖韻（Angela）推出全新廣東作品《I’m Sorry》，為宣傳新歌，她聯同音樂串流平台舉行「《I’m Sorry》K campaign」，實行跟網民及fans一齊唱飲歌，她表示自己經常一個人唱K，更經常唱通頂。

活動當日，Angela去了多間K房跟fans唱歌，雖然歌曲推出不久，但fans們都啷啷上口，大讚其中一位男fans唱得勁：「佢啱啱啲和音係啱晒㗎，好勁。」fans亦準備了禮物，包括鎖匙扣、曲奇餅、玫瑰花、Angela過往推出的所有專輯等。對於能跟偶像唱K，fans都相當興奮，去到其中一間K房時，兩位fans十分雀躍，一邊合唱一邊自拍，在場工作人員見狀，便示意幫忙，怎料fans竟說：「你唔好阻住我啦！」Angela聽到後立刻爆笑。

活動結束後，Angela表示除了可以近距離跟fans互動，更勾起她不少唱K的回憶。坦言小時候是瘋狂唱K，更試過因為唱K而欺騙媽媽：「我哋係瘋狂到係lunch hour都會去唱K，因為lunch K係可以連埋食嘢，我哋學生就會覺得好抵。以前試過summer time學校早放，我特登唔同媽咪講早放，就係為咗去唱K，唱到放學時間先至返屋企。」而唱通宵K更加是家常便飯：「夜晚七點開始唱，之後食K buffet，食完之後繼續唱，唱到第二朝。同埋因為有時好似係過咗12點之後，如果冇人用房，我哋就可以繼續唱，嗰陣時成日都有呢啲唱通宵嘅情況。」

她又透露會經常一個人唱K：「錄音之前唔知去邊，於是去咗唱K，自己唱咗兩個鐘，當開聲。我會一次過諗好晒啲歌然後點！自己一個人有好多歌想唱㗎！通常都係快歌，會跳埋舞自high，都冇人睇到，冇閉路電視㗎嘛，仲爽喎，哈哈。」