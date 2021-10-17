關根優那　性感女鬥士

正所謂「巾幗不讓鬚眉」，當女人嘅鬥心被燃起，戰鬥力真係唔可以睇少！正如今日同大家見面嘅索女關根優那，睇落斯斯文文，但一上到台，即刻英姿颯颯，等閒之輩都唔係佢對手……講緊嘅唔係擂台，而係舞台呀！

天生麗質

近年日本有唔少嚟自舞台劇界嘅美少女進軍寫真界，好似安倍乙、立野沙紀，同埋現年27歲嘅關根優那。早喺2010年已參與青春偶像選拔活動「Avex Idol Audition 2010」嘅優那，可謂天生麗質，除咗五官標緻之外，仲畀到人一份天真純情嘅感覺，就算家陣嘅年紀唔再係妹妹仔，依然可以用「美少女」嚟形容佢。身材方面，阿妹只得5呎高，睇落似學生妹，雖然上圍細咗啲，但着起泳衣都叫做有啲肉地，甚至可以谷出長長嘅事業線，加上肌膚白嫩有彈性，吸引力唔比巨乳女優遜色！

再次作戰

講番優那嘅出道過程，雖然佢未能喺選拔活動脫穎而出，但就被招攬到另一美少女偶像團隊Cheeky Parade，仲擔任隊長多年呢！講真佢之所以咁受器重，全因唱功好，又識玩樂器，仲會協調各位隊員獻唱，真係多才多藝。2018年，Cheeky Parade宣告解散，優那開始單飛發展，包括進軍寫真界，向大家展露自己最誘人嘅一面。近年，佢成為舞台界嘅活躍分子，參演過唔少舞台劇，好快會再次披上戰衣演出《新櫻花大戰 the Stage》，擔任女主角天宮櫻，喺舞台上展現自己嘅鬥心同英姿！