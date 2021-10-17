三年抱三︱陳嘉寶避聖誕節缷貨　生完趕復出

藝人陳嘉寶（Anjaylia）將於年底誕第三胎，三年抱三成為熱話，不過早前有酸民質疑本身育有兩名女兒的她，是為了追仔，矛頭更直指Anjaylia老公不是，護夫心切的她反駁：「點解唔可以話我逼佢生？」不明為何女性地位遭踐踏。堅持屆時「缷貨」才揭曉BB性別的她，其閨蜜陳瀅、蔡思貝和賴慰玲，已爭住認做契媽。

Anjaylia於2017年下嫁身家半億的初戀男友黃頌祈，2019至2020年間先後誕下兩女，大女Hosanna現年2歲多，二女Eliana 1歲多，而她現又告懷8個多月身孕，預產期在今年12月底，成為「三年抱三」的女星。記得她宣布誕下二女時，因事前零預警未有公布懷孕消息，引來很大回響，現在懷着第三胎的她，體重只重了大約5KG（約11磅），如果披上外套，確實完全遮蓋孕味。她笑說因一直有做運動的習慣，血液循環理想，令她不易疲倦，同時減少水腫。由於生頭兩胎時，都是採取自然分娩方式，第一胎陣痛了20多個小時，第二胎痛了6小時，她估計今胎時間會相對較短，笑言希望趕得及到醫院生產，說：「盡量唔想聖誕節生，唔想痛住過聖誕。」

否認為老公追仔

雖然未生產，但Anjaylia已預計明年2月可以「復出」，希望能趕及早前為ViuTV拍攝的新劇《IT狗》做宣傳。對於早前她與網民互動玩一問一答時，有網民質疑她三年抱三，目的是為老公追仔，氣得她發長文反擊，她笑言不會為負評而動胎氣：「好明白有人鍾意你，有人唔鍾意你，自己會接受，有啲人根深柢固嘅想法，你係改變唔到。但係點解大家對女性觀念擺到咁低呢？我覺得女人叻啲添！點解話老公逼你生，我唔生，佢逼我唔到，女仔有身體自主權，我有我決定，點解唔話我逼佢生？」

產後才公開BB性別

Anjaylia強調一早計劃生三個小朋友，只是造人時間上冇想過如此近。至於腹中BB的性別，她表示只有她與老公及幾個閨蜜知道，希望生產後才公開，笑言：「覺得好玩啲，而且唔想親友破費買嘢畀我。」她指陳瀅與大女最投緣，而其他好姊妹們包括賴慰玲、蔡思貝等，都已當正自己是契媽，BB未出世已多人錫。