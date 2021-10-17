舌尖調情　愈舐愈興奮

見到心儀異性喺你面前舐雪條，係咪好有挑逗性呢？大家之所以有咁嘅聯想，係因為「舐」呢個動作喺男女互相調情時好常見，所以喺情色世界入面，舐嘅英文（Lick）經常出現，而且往往令人產生無限遐想呢！

Lick a Prick 口愛動作

男女雙方互舐係一種常見調情行為，正因為呢個緣故，衍生出「Lick a Prick」呢個情色俚語，當中「Prick」呢個字解作男士兵器，意思顯而易見，專指女士為男士口愛咁解。至於男士為女伴口愛又可以點講？答案係「Lick the Slit」，「Slit」解作狹縫，呢句俚語係咪好形象化呢？講起同「Lick」有關嘅情色俚語，仲包括喺18世紀出現嘅「Lick-spigot」，原來係妓女嘅代名詞。

Licking Master 最強舌技

性愛體位多不勝數，但口愛體位你又識得幾多招？「Licking Master」就係一招可以令女伴極有滿足嘅玩法！首先要預備一張櫈，女方坐低並擘大對腳，男方則跪喺女伴兩腿之間施展舌技，而女方可以喺呢個時候將一隻腳踩喺男伴背上，一來可以借力，二來可令自己產生征服男士嘅感覺，所以性學家話，呢個體位可以令女士喺生理同心理上都得到極大快感。

《Candy Lickers》 經典再臨

美國四仔有唔少舌戰經典作，包括呢套由Juicy Entertainment喺2015年推出嘅《Candy Lickers》。首先呢套四仔搵嚟眾多擅長舌技嘅天后級脫星演出，好似Nikki Phoenix、Ava Addams、Sandra Luberc等等，陣容華麗，而且影片推出後，獲得高度評價，尤其係Sandra Luberc嘅深喉絕技好厲害，面對一眾大炮級兵器，仍吞吐得游刃有餘，因而被四仔迷激讚。

同場加映：AV舐后大槻響

講到舌技高超嘅AV女優，絕對唔可以唔提大槻響，事關佢條脷長達8.5公分，仲要係非常靈活！1988年喺北海道出生嘅佢，2008年以企劃單體女優身份出道，起初行癡女路線，並憑住甜美嘅面孔、34D美乳、得天獨厚嘅長脷同非凡舌功，深得AV迷歡心，有AV片廠更加稱讚佢單憑舌頭就能夠令男人欲仙欲死。由於阿妹嘅人氣超強，2012年成為「SOD國民的偶像團」嘅成員，2013年分別喺「SKY PerfectTV! 成人放送大賞」同「第25屆粉紅大賞」獲女優賞，2016年又獲DMM成人獎（後稱FANZA成人獎）最優秀女優獎。由於阿妹嘅實力強橫，至今仍密密演出，勁！