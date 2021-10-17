譚俊彥累死鄧佩儀　穿越100天尋兇

藝人譚俊彥（Shaun）與鄧佩儀（Gloria）在新劇《換命真相》中首度合作，配搭新穎，首當女一的Gloria在劇中經歷生離死別，與Shaun上演一段轟轟烈烈的苦戀。Shaun有不少動作場面，既要吊威吔又要從2層樓高之處跳下來，他還會再開金口唱插曲，挑戰十足！

由黃偉聲監製，譚俊彥、鄧佩儀、朱敏瀚、張頴康、蔣家旻及劉佩玥等主演的台慶劇《換命真相》，明晚起逢星期一至五晚上8時30分在翡翠台播出。劇集以冧樓的震撼場面揭開序幕，故事講述唐樓倒塌引致5名住客喪生，身為結構工程師的譚俊彥為調查真相而慘遭滅口，更連累女友鄧佩儀及妹妹蔣家旻被殺。後來Shaun穿越時空返回冧樓前100天，重生的他誓要改變歷史，阻止悲劇發生及揪出背後Big Boss，卻觸發蝴蝶效應。

動作連場親身上陣

Shaun在新劇的戲份重又有動作場口，頗考體能，他說：「有一場戲我哋喺一個荒廢嘅地方拍攝，吊威吔吊足2日，另一場我要喺2層樓高跳落嚟，來回跳咗6次，雖然有替身在場，但所有動作戲我都係親身上陣。」此外，他還會主唱該劇插曲，在劇中更以此歌來求婚：「十幾年前喺台灣出過碟，今次再出歌好開心。」

Gloria為角色情緒波動

Gloria對於首次擔正女一，她連呼幸運，因為當上女主角除了要努力，更講求天時地利。至於今次角色較以往不同，她說：「角色好成熟，我刻意壓低把聲演出，希望大家會鍾意另一個我。（最大挑戰係咩？）有兩個時空，要清晰自己演緊邊個時空，而且情緒波動大，好多生離死別、百感交集。」提到首次跟Shaun合作，她大讚對方親切，對後輩照顧，2人在劇中會譜出一段相愛卻不能愛的苦戀，她笑說：「係好轟轟烈烈嘅愛情，好多時差啲連命都冇，但有啲情節又浪漫到似偶像劇咁。」

張頴康帶醉入戲 朱敏瀚幫外星人？

朱敏瀚在劇中飾演港韓混血兒，初時懷疑Shaun是外星人，之後合力查案。朱敏瀚為演好角色學習韓文，跟Shaun擦出不少火花：「我同佢嘅場口都比較搞笑，最難忘係我要偷睇佢沖涼，再赤裸上身，着住條肉色短褲喺戶外喪跑，好彩當時身形都操得幾弗。」

至於張頴康於劇中是Shaun的好兄弟，由於拍攝期間他剛開始戒煙，經常未能集中精神及標冷汗，他說：「有一場戲我只有幾句對白，但點都記唔到，跟住我攞咗幾百蚊請大家飲嘢，等我抖一抖再拍。另一場開會戲，我冇對白，但當日養咗十幾年嘅狗仔走咗，心情好差，怕自己食番煙，所以要求拍攝時將道具嘅水換成酒，邊拍邊飲，好似麻醉自己咁。」

蔣家旻難忘吊高5層樓

陳庭欣劇中的角色早已離世，只出現在眾人的回憶中，卻是全劇關鍵角色！她跟蔣家旻、鄧佩儀及劉佩玥是讀書時期好姊妹，後來疏遠，她死後留下咖啡店要3人經營。

蔣家旻首度跟鄧佩儀及劉佩玥合作，相處開心，更笑言發現她們的真面目：「原來佢哋兩個係飯桶，Gloria可以食兩盒飯，好食得！」而她最難忘離地5層樓高的吊威吔戲，拍攝時雖心驚膽顫，但為有好效果亦親身上陣。