郭思琳老虎狗情緣由追「星」開始

「格鬥女神」郭思琳身為模特兒導師，她的英國老虎狗「麥當娜」，是她飼養的第3隻狗仔，平日全家都會叫狗狗做「娜姐」，郭思琳說：「佢1歲4個月大，依家重22kg，初初好細隻，得一隻手臂咁長，會愈來愈大隻。」之前她的14歲雪橇狗老死後，她花了1年時間平復心情，她說：「老虎狗係我一直想養嘅狗種，本身想去領養，但原來好難搵。」

有標記唔怕走失

她之前兩隻愛犬都是狗仔，從未養過狗女，卻被「娜姐」背上的「星星」吸引：「好似一個標記咁，走失咗都一定搵得番，不過粒星因為佢肥歪咗。佢好得意，第一次見佢時，佢唔係行，係爬過嚟搵我，我考慮咗兩、三日，但每日都會去見佢，佢每次都係爬過嚟，後來真係會掛住，所以買佢。」她覺得愛犬個樣傻更更、笨笨地，所以為牠改了反差好大的名字， 她說：「咁樣嗌佢會開心啲，好Sexy又霸氣。」

她指愛犬鍾意瞓覺，要賴床到中午才起身， 她會將其日用品、食物兜放在洗手間位置，每日都會為牠抹身，所以牠聽到衣夾聲就自動出現， 又讚愛犬醒目，清楚知道全家人的分工，她說：「我係負責照顧佢同清潔，家姐、阿哥同佢玩，爹哋媽咪負責餵食。」她表示有時不開心會匿埋喊，愛犬會來幫她舔眼淚：「我覺得呢個動作好Sweet。」