【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月十三己亥木除日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：開業、掃舍、理髮

忌：嫁娶、入伙、治喪

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：3、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座

理財有方，但生活有太多開支，令荷包縮水。

金牛座

太好人易吃虧！要學懂拒絕別人的無理要求。

雙子座

外出閒逛難免要消費，只要有節制就冇問題。

巨蟹座

花錢請朋友吃喝不要太計較，有助提升人氣。

獅子座

是時候養成正確的生活習慣，對身心都有益。

處女座

工作表現令人刮目相看，投資也大有斬獲。

天秤座

小心駛得萬年船，投資入市前必須再三考慮。

天蠍座

人事問題令你困惑，不妨找信賴的朋友幫忙。

人馬座

人氣上升，見客有着數，容易簽約、開單等。

山羊座

很多事要在短時間內完成，令精神變得緊張。

水瓶座

洞悉市場形勢，容易從投資方面獲穩定收入。

雙魚座

給心靈來個大掃除，別讓不好的情緒煩擾你！

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）龍 人緣旺

（跌）雞 易破財

鼠

桃花旺，春風滿面，易吸引異性目光。

牛

事業運上升，獲貴人撐，可望出人頭地。

虎

溝通能力不錯，見客傾生意可水到渠成。

兔

情緒起伏大，做事畏首畏尾，難獲成功。

龍

心境開朗，人緣運佳，易拓展人脈網絡。

蛇

是日沖煞，運氣不過不失，宜早點休息。

馬

運勢欠佳，謀事多變故，讓你感到無奈。

羊

渾身不自在，無法專心工作，容易犯錯。

猴

精神奕奕，話頭醒尾，事業發展具優勢。

雞

財運下跌，勿沾手賭博，勢必損手收場。

狗

生活平穩，不會有意外發生，信心大增。

豬

生活稱心如意，工作效率高，事半功倍。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

事事無絕對 萬物皆無常

之前的專欄講到「物以類聚」，雖然可從八字批算去辨證，但由於坊間經常講沒有科學根據，再加上玄學派別五花八門，不同師傅各施各法，甚至有人不惜譁眾取寵，以致有關說法一般不受到尊重及認同。

問題是，世界上有好多事情發生都是無法解釋的。

不同宗教派別對於那些無法解釋的現象都不敢輕視，認為這是一種「預言」，是大自然給人們的預警和提示。人們會透過擲聖杯、求籤、擲銀幣等多樣形式，以便獲得更多啟示。

中東人每天出門見到烏鴉，便返回家中，因為他們相信這是不祥預兆。

記得多年前，某大師首次親自帶百多人回廣州交流，當上第一班列車，準備起程時，車上廣播說，由於列車不能啟動，要轉換下班車……後來我收到這消息，覺得意頭不好，經我多年觀察，他的理想仍未達到。

坊間有一句話：「人有人算，天有天算，人算不如天算。」

一個人再聰明，也不能事事都看得清楚；一個人再有智慧，也不能人人看得透澈；一個人縱使擁有億萬家財，也帶不走。

日常生活充滿着好多卦象，所以我們要以清淨心看世界，以歡喜心過生活，以平常心生情味，以柔軟心除掛礙。