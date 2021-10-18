內地網傳47人KTV封殺名單　許志安蔡依林都有份？

早前內地網上瘋傳一份聲稱是官方部門發出的「25位全渠道劣迹藝人名單」，內地女星趙薇被歸為「政治問題」類別並被列在榜首，而「逃稅雙嬌」范冰冰及鄭爽都榜上有名。名單滿天飛，近日內地網站再傳出一份列出超過廿位藝人及歌手名字的名單，指他們的歌曲被內地的KTV全線下架，名單中有趙薇、張哲瀚、高曉松、吳亦凡、霍尊、羅志祥、房祖名、陳羽凡、柯震東、陳翔、許志安、周子瑜及蔡依林等。

同時，網上再傳出另一份列有47名中港台歌手被KTV封殺的名單，更指合共1,376首歌在KTV全被下架，由於該圖模糊，上榜藝人的名字未能確認。同時更有兩份公告流傳，分別寫明是「因文化局要求，以下列表中藝人歌曲已經下架」、「各位貴賓，經市文旅局通知，從即日起，對內地、台灣、香港許志安等47名道德敗壞、從事違法或不道德活動的劣迹藝人音樂作品予以下架。」

在以上名單中，多次被指為劣迹藝人的趙薇及柯震東等榜上有名，不足為奇，但許志安、蔡依林也上榜，即令網民熱議。2019年許志安被發現跟無綫藝人黃心穎在車廂中親熱，轟動中港台。許志安開記招道歉，聲淚俱下，並自責是「壞咗嘅人」，而發文道歉的黃心穎，不單失去筍盤男友馬國明，演藝事業一鋪清袋。直至近年許志安才開始復工，曾到台灣拍劇，同時他亦充份表現其洗心革面的決心，不少網民都指他真心悔改，應該給予機會，如果真的被封殺，感到十分可惜。

許志安也上榜，算是在近日眾多瘋傳被封殺名單中的「新力軍」，但蔡依林也上榜，更令網民摸不着頭腦。有網民親自「實地測試」，稱在KTV中依然可點唱蔡依林的歌曲，但也有網友稱點歌失敗，找不到蔡依林的名字，更有網友指央視仍有播放蔡依林的歌曲《日不落》，故非常質疑KTV封殺名單的可信性。另外，有網友充份發揮「求真」精神，網晒文化和旅遊部辦公廳的回覆文件，信中對於有關網傳的「劣迹藝人名單」和「失德失範藝人名單」，信中的回覆指「訊息不存在」。