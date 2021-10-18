男神襲長春！謝霆鋒吸5千粉絲圍觀　刺激股價升？

影星謝霆鋒搞食品及餐飲等生意外，也有投資房地產及股票，去年10月以1,240萬元買入代言的內地運動品牌500萬股新股，認購價為每股2.48元，由於有一年禁售期，要在本月才可放售。以在周五（15日）收市價為每股9.58元計算，如果霆鋒放售的話，即是在短短一年，大賺4,790萬元。雖然未知有否放售，不過前日（16日）霆鋒在長春出席該品牌的活動，引起當地哄動，不少網民笑言「男神來了」，是次現身可能會刺激股價上升！

以一身運動裝束出席活動的霆鋒，盡顯親民作風，不單在旗艦店內逗留多時，包括和來賓合照，以及親自在波鞋上簽名外，又要到另一個場地進行活動，現場至少有5千名市民圍觀。霆鋒說和品牌的代言合作踏入第21年，覺得是十分難得外，又說長春對他意義重大，因在20年前在首次內地開巡唱時，首站就是長春。

對於主演的電影《怒火》今年成為華語動作片中的內地票房冠軍，他說：「雖然我這個角色已經『走了』，但是還在嘗試把這個系列延續下去。過去一整年，我看了不少新的劇本，也拍節目《百姓的味道》，希望把美食的光環還給老百姓。」期間他大談養貓心得，多溝通是關鍵：「不能說你去上班一整天，你回來時就期待牠會怎麼樣，還需要給牠陪伴的時間。」