東方日報C1：陳煒擲千萬私己錢　買風水屋得米

「無綫花旦」陳煒貴為圈中富婆，跟隨兩大影帝高價入市，斥資逾千萬元圓業主夢。據知，她重錘出擊全因該區乃風水地，果然未入伙已有運到，工作不斷豬籠入水，短短半個月已有幾百萬進帳。日前她單拖現身傢俬店，與醫生男友隔空睇家品，愛情事業兩得意！

與男友過半同居生活的陳煒，有見影帝梁家輝、任達華、汪詩詩及「東張咪神」李旻芳等紛紛入市，儘管有投資者預測未來樓市會冧價3成，但陳煒認為千金難買心頭好，故樓價處於高峰期，也無懼出資入市！近日她由租客升呢做業主，用私己錢買入將重點發展的白石角區。

睇啱即扑槌

一直想置業的陳煒近年不停四出睇樓，可謂睇勻港九新界，惟未遇上合心水的單位。直至本月初終搵到筍盤，據知，她睇中大埔的新翠山莊，鍾情其環境清幽兼私隱度極高，加上有指2024年將食正「南山北水」地運，故首次睇樓便扑槌，豪擲逾千萬元買入近千呎單位。沒料買入不久，便獲悉新居地段將被重點發展，預料物業將會升值。她買入單位翌日，即不停有廣告工作送上門，包括健康產品、生髮維他命廣告等，就連已完約的米商也要求與她續約，估計幾個廣告收入高達數百萬。今次陳煒名副其實買正「得米風水屋」，未搬入已經旺到爆。

雖然尚未收樓，但陳煒日前已急不及待逛商場睇家具，單拖出巡的她不愁寂寞，走勻整個商場，期間到傢俬店試梳化及睇床，頻頻影相兼傳語音訊息，似乎隔空向醫生男友陳國強問意見。行到攰，她到餐廳坐低，點了一杯飲品後又拿起電話講不停，接着到停車場取車離開。

拒男友資助

陳煒棄男友資助改以私己錢置業，今次趁機入巿，她稱不想捱貴租：「租咗樓好多年，見啲租金不停加，就的起心肝買樓，用嚟投資或者保本都得，唔使再捱貴租。新居嘅環境好舒服，我覺得揀啱樓嚟買，好滿意。」不少明星愛此區風水旺而進駐，陳煒亦湊熱鬧搬入沾旺氣，她指購入單位後，風水屋隨即發揮作用，催旺事業，她開心說：「簽約翌日就收到電話話有廣告拍，短短幾個星期都不斷有新工作。（好眼光揀中風水屋？）真係咁啱，嗰度仲會起鐵路站出口，好方便！（做咗業主之後，有冇諗過實行人生第2個計劃，同男友結婚？）講真又未有呢個想法，因為我哋已經一齊住，感情好穩定，結婚對我嚟講唔係咁急切，依家呢種相處好舒服。」

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