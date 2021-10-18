獲七仙羽獻吻喊驚　伍仲衡睇中練美娟：佢幾得意

音樂人伍仲衡舉行音樂會，尾場邀來「七師傅」七仙羽及練美娟擔任嘉賓，前者盛裝現身，甫出現即為演唱會「加持」，展示其招牌手勢加送金句「師傅愛你」。她又直指伍仲衡性格不夠爽直：「佢搵我嚟做嘉賓，都係搵我做「餌」，等娟姐（練美娟）嚟啫！」她又幽默表示伍仲衡很lonely，靠「one night企住 」，笑爆全場。伍仲衡則否認與娟姐的緋聞，最後更「請」七師傅落台。

完騷後伍仲衡於後台與一眾嘉賓合照卻被玩，大家起哄叫他與七師傅合巹交杯，EO2更大叫「咀佢」，七師傅作狀獻吻，搞到伍仲衡閃開！受訪時伍仲衡表示被七師傅搞到一頭霧水：「我都唔係鍾意娟姐，人哋可能有男朋友㗎，我只係覺得佢幾得意啫，況且我自己都有娟姐電話，使乜搵佢做餌？九唔搭八，我咪「請」佢走囉。（同娟姐有發展機會？）緣份唔需要刻意安排。（七師傅有冇贈你兩句？）佢話我要持續失戀，先可以寫歌。」

至於一年內兩次開騷，下個目標是否在紅館，他坦言：「紅館申請唔係咁易嘅，今年內一定唔成事。（依家最想做咩？ ）瞓番3日，開騷前我仲用咗兩個月幫王菀之錄製唱片，跟住我就投入音樂會嘅準備功夫，真係冇好好休息過。」