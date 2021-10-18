鍾柔美諗起肚餓即喊　泳兒醉愛慶生腳踼啞鈴

歌手鍾柔美（Yumi）昨晚為《伍仲衡再搞花臣音樂會》擔任嘉賓，與冼靖鋒（Archie）同台演出，炒熱氣氛。今日（18日）要早起上學的她，受訪時表示：「都想睇埋個騷先走，好享受呢兩晚嘅演出，覺得個舞台設計好特別。（期待嚟緊會有自己嘅騷？）都係，所以想吸取多啲經驗。」

正拍攝無綫青春劇《青春本我》的她，表示剛過去的星期六、日特意向劇組請假，以擔任演唱會嘉賓：「其實劇組都好遷就，通常都係放假先拍我啲戲。（炎明熹（Gigi）拍傷心戲喊唔出。）其實我都有喊戲，可能呢套劇都係講青少年嘅心理問題，所以比較多類似嘅戲。（諗乜先至喊得出？）唔開心嘢囉，我一肚餓就唔開心。（會向Gigi教路？）佢都係一個經常問人意見嘅人，咁我都樂意下次見到面，同佢分享吓嘅。」

另外，泳兒原先獲邀連續擔任兩晚嘉賓，不過首場（16號）撞正自己39歲生日，所以只能演出尾場，台上獲伍仲衡自彈自唱送上生日歌。她透露正日生日與男友Ziv簡單吃飯慶祝：「佢送咗個手袋畀我，我諗住冇蛋榚冇得吹蠟燭，但原來佢已經準備咗，算有驚喜啦。」

不過生日前夕她與一班朋友預先慶祝，忘形喝醉竟樂極生悲：「我醉到想用腳攞起啞鈴，結果踢到瘀腫變紫色，男友都好醉，聽到我話受傷好淡然咁話好慘，跟住就瞓咗。」當被問到男友有否乘機生日求婚？泳兒表示：「大家過咗七年之癢，共識係大家再拚搏吓先，況且我要照顧媽咪都係原因之一。（唔想生B？）我呢排成日想嘔，但一定唔係有咗，哈哈！生BB好似好大壓力，未必會喺呢幾年，但我又冇雪卵，都有啲危險。」不過她又補充，不排除會突然「跳掣」閃婚。