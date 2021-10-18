翻版雷神厚切胸肌勁過正版基斯　本地薑Tyson Yoshi迎戰

大家仲記唔記得2011年上映的Marvel超級英雄電影《雷神奇俠》（Thor），主角「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）一舉成名成為巨星，而當年《雷神奇俠》面世時，不少同一題材的低成本製作亦想食住條水撈金，其中一部名為《Almighty Thor》嘅電視電影於同一日上映，男主角跟基斯一樣高大靚仔又爆肌，有網民仲話佢更高質一啲！

現年35歲的Cody Deal，2008年開始演出電影，曾於《醉爆伴郎團》（The Hangover）做茄喱啡，《Almighty Thor》是他首次擔任男主角。「雷神」外形高大靚仔，但Cody Deal外形絕對不輸蝕，身高達6呎3吋半，一身肌肉仲勁抽過基斯。其中佢嘅「雞扒胸」係見到事業線，目測都有C cup，操到勁結實，就算瞓低都唔會兩邊下垂，而佢都好識做，經常上載半裸照去社交網，有啲仲要只有一條褲仔遮住下體，真係引死唔少女粉絲！

講到「雞扒胸」香港都有勁抽代表，就係最近與人氣王姜濤開音樂會嘅Tyson Yoshi，當日佢一除成名，同翻版雷神一樣，係見到事業線！當晚狀態大勇，厚切胸肌、腹肌一出，引起全場尖叫，佢嘅半裸照更喺社交媒體洗版！

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