同安志杰結婚4周年　JC輕量Cup波餅贈老公

「警鐘胸」名模Jessica C.（JC）同老公安志杰（Andy）喺2017年拉埋天窗，日前係佢哋結婚4周年嘅大日子，JC先喺社交平台晒兩公婆恩愛合照放閃，留言向老公隔空示愛︰「呢世最好嘅事就係緊握住對方，冇言語係可以表達到我對你滿滿嘅愛，你係一個好好嘅老公，好感恩我哋遇見到大家，你係我永遠嘅最愛！」而Andy亦都有「回禮」冧爆老婆，同樣喺社交平台發動「愛的攻勢」，仲形容JC係Wonder Woman︰「4年前同佢結婚，呢個係我呢世人做得最啱嘅決定，喺過去嗰4個月真係好艱難，因為我要工作而離開佢哋，仲要喺呢個重要嘅日子缺席，但我會好快補償番畀佢！結婚4周年快樂！」

之後JC「轉戰」限時動態再放閃光彈，條片一嚟就見到JC眼定定咁望住前方，同時留意到JC就連居家服都揀黑色Deep V，完全冇放過任何Show Quali嘅機會，然後見JC用手掩面流露出感動、Surprise嘅樣，下一秒突然出現一大紮、望落有99枝嘅紅玫瑰，比JC塊「巴掌面」大好幾倍！Andy呢個浪漫嘅舉行成功冧爆老婆，JC再自爆︰「雖然係件荒謬嘅事，但我真係從未收過咁大紮花、玫瑰！」最後仲扁晒嘴同老公講「I miss you」兼送上肉嘴！