演活內地中醫藥專家屠呦呦　周迅獲封最索科學家

身為「三金影后」的周迅在內地熱播中的劇集《功勛》的單元《屠呦呦的禮物》中飾演屠呦呦，劇集播出後成為熱話，網民大讚她演得維肖維妙，打動人心，並指她劇中做實驗等動作，十分專業熟練外，更笑言她是最索的科學家。網民留言：「周迅演的角色都讓人很放心，演誰就像誰。」、「演技真好，細節把控到位」、「她是最美的科學家」。

引起網民熱議，因為屠呦呦是內地中醫藥專家，更是中國首位諾貝爾醫學獎得主，曾入選美國《時代》雜誌100位最具影響力女性人物榜。周迅在劇集開拍前，特意跟編劇及導演等，專誠拜訪屠呦呦，並十分佩服對方雖然地位超然，不單全沒架子，更強調所有科研成果，都是和同事們的集體功勞。周迅說在交流中覺得自己和屠呦呦有相似的地方，就是同樣不在意人情世故：「在拍攝時一次又一次被屠老師的奉獻精神所打動，演繹時我更希望能還原她的生活和情感，因為她是科學家，也是普通人。正如劇中的一句台詞所說：『追求真理的人，永遠不會老。』」

導演鄭曉龍大讚周迅是「天才型」演員：「周迅後來連走路、拿包的樣子都愈來愈像這個人物。」，他更說揀選她演出，因為要合乎四大原則，一是德藝雙馨，二是形神兼備，三是演技高超，最後一項是要屠呦呦本人同意。原來屠呦呦初聽說是周迅來演自己時，即反問：「哪個是周迅？」她女兒聞言即說：「周迅來演太棒了！」成為周迅主演的關鍵。