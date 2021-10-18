恭喜！Kourtney Kardashian宣布與男友訂婚

美國真人騷家族Kardashians成員Kourtney Kardashian自今年1月與樂隊blink-182鼓手Travis Barker拍拖以來一直表現得十分恩愛形影不離。而昨日她於社交網站上載男友求婚照宣布訂婚之喜！

照片中45歲的Travis於日落時在美國加州一個海灘與42歲的Kourtney擁抱，而他們被玫瑰花以及蠟燭圍住。十分浪漫！她留言說：「永遠的Travis。」有目擊者指他在酒店外的海灘向女友求婚。而Kourtney妹妹Khloe和籃球明星男友卓斯坦湯遜（Tristan Thompson）在場見證。目擊者說：「Travis帶Kourtney落去海灘，而佢一早用紅及白色玫瑰花set好一個心形，實在非常之浪漫。我見到Kourtney笑晒並用手遮口睇嚟好驚喜。家人為佢哋喝采，之後一齊返回酒店。」

今次將會是Kourtney首段婚姻，她之前與真人騷男友Scott Disick拍拖10年，她們育有兩子一女。而Travis先後結過兩次婚，他的其中一名前妻是前美國小姐冠軍Shanna Moakler。