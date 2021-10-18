連環接Job變「膠膠臉」　范冰冰力破封殺傳聞

近日內地網站瘋傳多份劣迹藝人被封殺的名單，承認逃稅的內地女星范冰冰也榜上有名，不過她未有如其他藝人包括鄭爽要「絕跡」，反而早前更以超級VIP身份，高調地現身北京時裝周的活動外，昨日（17日）其工作室更宣布她成為某國際版時裝雜誌的封面人物，可見其星途未有一鋪清袋，長做長有。

身在北京的范冰冰昨日被邀請出席電影《梅艷芳》的試映會，有指因她跟梅艷芳是相識，故她看過電影後十分感慨並眼濕濕。雖然試映會不是公開活動，但她也有網晒自拍照分享日程，她留言：「今天天氣真好，但是北京真的好乾呀，抹了三層面霜，還是好乾，難得有心情，給自己化個妝出個門看個電影吧！」點知范冰冰變「范膠膠」！其自拍照一出，大批網民立刻患有「急性面盲症」，紛紛說完全認不出是她，更以為她是迪麗熱巴外，又指她用濾鏡過度，令其樣貌太硬太膠，變為「膠膠臉」，因她和《梅》片製片人的合照中，妝容自然，完全沒有人工化之感。網民留言：「今天自拍水平又退步了！」、「第一眼居然沒看出來！」、「這是范冰冰，太不像了！」、「我以為是迪麗熱巴！」、「感覺長得真眼熟，仔細一看，哎呀！是冰冰！」有網民更笑言可能她冷得連面部也僵硬，也有可能是三層面霜所致。