《月光光殺清光》北美開畫大收破紀錄　麥迪文新片仆直

經典恐怖片《月光光心慌慌》（Halloween）系列電影《月光光殺清光》（Halloween Kills）上周五（15日）於北美開畫，結果開畫3日勁收5,040萬美元（約4億港元）成為今個星期北美開畫票房冠軍。

雖然因疫情關係《月》亦於收費網同步播映，但仍冇損票房收入。《月》開畫票房擊敗另一大片《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）成為戲院和網上同步放映的最高開畫票房收入。於今集再次出現的元祖女主角珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis）日前就身穿《月》圖案衫拍照並於社交網上留言慶祝影片大收。

新一集《月》開畫大收，相反同日開畫的《最後絕鬥》（The Last Duel）雖然有麥迪文（Matt Damon）和賓艾佛力（Ben Affleck）等強大卡士陣容，但開畫票房仆直僅收480萬美元（約3,744萬港元）排開畫票房榜第5位。令人大跌眼鏡！

另方面，有電影網站叫影迷選最喜愛邊部《月》續集電影，結果1981年的續集《鬼黐綫》（Halloween II ）獲最多投票率而成為影迷最愛。