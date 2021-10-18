爛口天后！Adele開騷連環爆粗56次破晒紀錄

英國靚聲天后Adele近日宣布回歸樂壇，她的唱功一向被公認為「高音甜、中音準、低音勁」。一句講哂，通透！不過原來她講粗口亦好勁，曾經開騷竟然共爆粗56次破晒紀錄！

Adele於2016年為英國大型Glastonbury音樂節擔任壓軸表演嘉賓，90分鐘的演出竟然共爆粗33次。雖然有網民批評她狂爆粗教壞細路，不過同時亦有歌迷表示Adele爆粗與唱歌同樣動聽。其實她於台上已自爆表演前被電視台已警告要「慎言」，因為今次演出將於電視直播給百萬計觀眾睇。不過她仍玩嘢唱第一首歌《Hello》時已粗口橫飛。Adele玩嘢「破禁」爆粗之外，美國搖滾樂隊FOO Fighters成員Dave Grohl亦於同一音樂節當眾批評電視台警告他「慎言」：「乜Ｘ嘢意思呀？Ｘ、Ｘ、Ｘ。。。」

而翌年，Adele仍死性不改於英國舉行演唱會時在9.8萬位觀眾面前破自己爆粗最多紀錄共爆粗56次！她一出場已用粗口問侯觀眾，她說：「仆Ｘ，我人生中從未試過咁Ｘ驚。我真係唔知點Ｘ樣令自己定驚。我驚Ｘ到瀨屎。」

同場加映：邊個荷里活女星最爛口？

曾經有網站研究英國女星Emily Blunt是銀幕中最爛口的女演員！她於主演的電影中共爆粗81次，其中以在電影《列車上的女孩》（The Girl on the Train）中爆粗得最多，共爆粗33次。電影片長112分鐘，爆粗33次。亦即係每分鐘爆粗3至4次。粗口橫飛大銀幕！