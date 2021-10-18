首次出庭答辯︱江若琳委屈哽咽被迫買8萬靚裙

藝人江若琳（原名江玲）與前經理人公司寰宇的合約糾紛今日繼續在金鐘高等法院審訊。 案件審訊以來江若琳首次出庭答辯，約9時40分她由丈夫蕭唯展陪伴到法庭。環寰老闆林小明則由一位女友人陪伴到場聽審。開庭審理江若琳宣誓時以「江伊晴」宣讀，被法官詢問到她的名字？她說：「依家身份證個名係江伊晴。」

控方大律師指江若琳証供稱在寰宇工作時一蚊收入也沒有，問到她在2004年至2014年可有收過約$280萬藝人墊支？江若琳回答有收取，但不認為是出糧，會形容款項是借錢，又指一路工作一路還錢。她稱在2008年突然收到稅單，但自己一蚊收入也沒有，但稅單款項竟然高達$30多萬，當時全家震驚，隨即向公司求助。

控方大律師問到江若琳指因公司開出高價令她接不到工作，她則稱自己2004年簽約寰宇只有16歲，在前經理人Kelly離職前，自己一直不清楚工作報價，因公司指她不用參與，直到Kelly離職後自己才透過寰宇藝人經理人部高層楊劍標了解。

控方律師提到她與楊劍標的短訊對話，講到2013年有新加坡30集劇集，開出6萬元人民幣為一集的拍攝酬勞，後來亦有內地電視劇以人民幣160萬接洽。她則稱2013年後才知悉自己工作的價錢。

控方律師又質疑江若琳花8萬購買裙子出席金像獎頒獎禮，指稱公司其實有服裝贊助商，她說：「有搵過但㨂唔啱，其實每次出席活動，自己冇權去選擇着咩衫，服裝係由造型師、經理人決定，呢次公司話一定要着貴衫，因為對手係楊千嬅、周迅等，所以唔可以失禮。自己覺得好貴，人生未買過咁貴嘅裙，亦未去過金像獎，唔知要着咩裙，8萬蚊好誇張，有問公司可唔可以當係一個獎勵，公司出一半，但楊劍標話公司唔會贊助。8萬蚊好貴，依家衣櫃嘅衫加埋都冇8萬。」講到此她語帶哽咽，後來更落淚，要用紙巾抹眼淚。

江若琳講到工作時要自行負擔個人開支，包括服裝費、車費、膳食外，連工作人員的膳食、車費也由她負責，她曾向公司反映，但楊劍標則稱是公司規矩。江若琳又稱因公司不許她乘坐公共交通工具，公司指若她乘坐公共交通被傳媒影到，會覺得她「撈唔掂」，影響接工作身價，故出入只能夠搭的士，但當時每月只有2萬蚊，故難以應付支出，她說：「我愈忙欠公司嘅錢就愈多，令到我唔想出街。做一個新年訪問，我唔明白點解我要畀我揮春、炮杖嘅費用。」

案件編號：HCA 1225/2014