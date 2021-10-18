意大利除了有滿滿的藝術文化氣息，當地的食材和美食亦數之不盡，秋意正濃，多間意大利餐廳推出新菜單，當中不乏選用時令食材炮製的高級佳餚，就連親民的薄餅或意粉都來個大變身，價錢亦豐儉由人，又滿足了各位的味蕾。

時令黑松露

來到秋冬，正值意大利松露當造，尖沙咀Da Filippo Trattoria近日就以慶祝意大利阿爾巴松露節為題，推出多款黑松露美食。當中包括有黑松露布拉塔沙律、黑松露卡邦尼薄餅、自家製松露醬意式帽子雲吞、特濃黑松露野菌燉飯等，就連甜品都是松露焦糖布甸碟，讓食客沉醉於松露的芳香之中。

傳統之選

地道意大利的烹調手法，配合新鮮的食材，不用太花巧的烹調手法,已很好吃。中環CIAK – In The Kitchen近日就提供多款高質菜式。前菜的藍鰭金槍魚他他，魚肉配魚子醬、茴香沙律和香橙初榨橄欖油，新鮮清爽。意大利餛飩以牛小排、牛肉濃湯和帕爾馬芝士做餡，一啖咬開肉汁滿滿。米蘭式Ossobuco風格烹製的燴牛腱，連骨肉加紅酒慢慢燉，軟腍肉嫩，最適合和大家分享。

矜貴嘗味菜單

意大利皮埃蒙特地區有豐富的食材資源，再加上星級大廚的手藝，可炮製出多款高級菜式。銅鑼灣的Castellana近日推出「Journey Around the World」嘗味餐單，頭盤Tartufo Sandwich是煎香牛油麵包配鴨肝醬、醃漬蛋黃和澳洲冬季黑松露，小巧的骰。馬紮拉德爾瓦洛深海紅蝦加意大利青瓜花乳液、香芹青油等拌勻，再配海鮮凍湯打造的西西里紅蝦他他，粉嫩鮮味。手製意粉是北海道南瓜馬鈴薯丸子及龍蝦，另外，以黃黑色調設計的意大利飯，視覺效果突出。主菜有慢煮地中海比目魚和澳洲里脊和牛，最後以甜美的蘋果甜作結，客人在品嘗佳餚的時候，也可以配合適的Wine Pairing，讓品味過程更加完美。餐廳遲一點還會推出白松露菜單，大家可拭目以待。