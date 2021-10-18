戴夢夢閃婚　舊愛太極Ricky：請我都唔去！

現年36歲的藝人戴夢夢六年前與年長19歲的有婦之夫太極樂隊鼓手朱翰博（Ricky）撻着，兩人熱戀時上演過街頭吵大鑊，夢夢更當街剝裙示威，成為全城熱話！兩人分手後，夢夢與商人何偉略（Dell Ho）戀上，但最終都是分手收場！

今日（18日），夢夢突然在社交網宣布婚訊，但新郎不是Ricky及Dell Ho！夢夢在社交網上載婚照，見老公把她抱起，夢夢展露幸福的笑容，她留言：「走在一起，是一種緣分。一起在走，是一種幸福。遇上了，珍惜彼此。We’re getting married」但未有透露老公身份，但有不少網民指其老公跟「金城安」周嘉洛撞樣！夢夢受訪時表示：「係呀，我結婚喇！多謝晒你哋，因為我另一半唔係圈中人，佢又怕醜，所以想低調啲！」

Ricky早前被傳和戴夢夢復合，但夢夢突然驚爆結婚，他接受訪問時表示：「我知，佢之前有同我講同個男仔拍拖，幾個月前亦知佢下個月結婚，但我唔識嗰個男仔，都唔使佢介紹啦。（你哋唔係復合咗？）好早期啦，係有諗一齊嘅意思嘅，但都分開咗好耐啦！」

問到和夢夢不能走到最後，是否因他不想再婚？他拒絕回答：「唔想講咁多，唔想畀咁多壓力嗰個男仔，我都祝福佢哋。（夢夢好恨結婚？）呢個係每個女仔嘅願望，好正常，佢都未試過結婚，佢係個家庭觀念重嘅人。」雖然Ricky對夢夢送上祝福，揚言衷心祝她和另一半白頭到老，年生貴子，但講明不會出席夢夢的婚禮，他說：「請唔請我都唔去，唔想咁尷尬，好麻煩，我喺屋企食即食麵。」問是否感酸溜溜？他坦言：「冇嘢，多謝關心，好多朋友都打電話畀我，我都消化咗件事（夢夢結婚），唔使擔心我，人生就係咁樣。」至於可期待另一段感情？他就話：「隨緣啦，或者我會遇個更好，不過都係開心就一齊嗰啲。」