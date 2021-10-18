做吳偉豪阿媽！李佳芯調節演技：第一次有咁大個仔

視帝馬德鐘及視后李佳芯（Ali）出席無綫劇集《有種好男人》試造型，二人繼3年前《跳躍生命線》後再度合作，今次亦有感情線，劇中Ali還有一子吳偉豪。雖然被指「降呢」啃豬頭骨，結果要淪落做阿媽，但Ali似乎未被影響心情，笑說：「我都唔係第一次做媽咪啦，只係第一次有咁大個仔啫！因為劇本未出晒，所以個仔係咪我生、邊個生又或者係領養就未知。」

由於劇情交代其兒子角色年齡為17歲，Ali坦言不用為此刻意扮老：「現實中我都生得出，係合理同合法嘅，所以我都係做番自己，只係演技上重新調節吓，希望可以演得有說服力。 反而同吳偉豪第一次合作，所以下月開工前都要互相了解下先。（咁同馬德鐘感情線係點？）唔知係咪夫妻關係，只知最初大家係唔識，之後有目的加入佢公司。」

而除了與德鐘不乏對手戲，Ali表示終於如願與演技派陳自瑤結劇緣：「其實冇點解，我覺得佢係一個演技好，又靚又Nice，大家又識咗咁耐，我未入行做模特兒時已經知道佢嘅存在，到入咗公司咁耐都未有機會合作，上年頒獎禮見面講起，希望有機會合作，估唔到終於成真。」

而曾當過G4保鑣的德鐘，今次則演回老本行，他興奮表示：「應該都會有說服力， 我諗冇人會話我唔似，自己會喺姿勢、眼神同隊形上做多啲功課，增加真實性，希望可以畀觀眾睇得過癮。（會唔會騷肌？）劇入面大把人騷肌，我唔知需唔需要，但我都有操開，因為將會有好多動作戲。」