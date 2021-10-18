中環上班族有食神　餐飲優惠超多

食住第二輪電子消費券推出熱潮，位於中環核心地段的H Queen's及H Code由即日起至10月31日期間，推出全新獨家餐飲優惠企劃，大家只須以HK$200便可購買價值HK$400的電子餐飲禮券，便可於場內指定參與餐廳消費，換句話說，即享半價優惠；型男淑女都要開飯醫肚，又點可以錯過呢？

人氣餐廳 環球美食

由著名糕餅師Dominique Ansel創立的當文歷餅店by Dominique Ansel，每日供應新鮮烘焙焗製的法式麵包、創新甜點和鹹甜美點，作為早餐或茶點都非常合適。以植物為本的TREEHOUSE，帶來本地可持續農作物及新鮮食材所製成的健康素食，讓大家感受餐廳與自然合一的慢活意念。又有以日本風格裝潢登場，主打特色雞尾酒和日本清酒的AWA；而秉承日式酒吧傳統風格，糅合創新意念，專注炮製高質和式雞尾酒的Bar De Luxe是喜歡日本風又愛飲番兩杯的巴絲打首選。

喜歡品茗的，可揀選搜羅世界各地茶葉，將現代茶藝融入雞尾酒的Tell Camellia，帶來傳統雞尾酒以外的驚喜。嘴饞的巴絲就不要錯過NOJO Ramen × Izakaya東京居酒屋拉麵小食，料理每日新鮮製造。至於喜歡美式食物的，CARBS供應多款誘人的方形美式Pizza、芝⼠通粉及小食等。

此外，由即日起至12月10日於商場內多間指定餐廳更享連串額外獎賞和精選餐飲優惠，好似於晚上6時至8時惠顧妖怪Yokai便可在店內免費享用燒酎一杯，配搭餐廳主打的日式匠人級別傳統炭燒串燒和頂級刺身壽司，別具風格。又或於名廚領軍的直火料理燒烤餐廳Fireside消費滿HK$3,000，即可免費獲贈煙熏燒烤拼盤，品嘗明火烤架上新鮮烤製的世界級優質海鮮和肉扒的原始滋味。