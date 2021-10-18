爆被經理人擲玻璃杯　江若琳淚崩需休庭

藝人江若琳（原名江玲）與前經理人公司寰宇的合約糾紛今日（18日）繼續在金鐘高等法院審訊。下午開庭繼續審訊，江若琳講到簽約寰宇後，公司嫌她肥胖及牙齒不整齊，提議她剝牙進行植牙，她說：「醫生話我未夠18歲，仲未發育完成，唔建議剝咗成棚牙，所以後來16到18歳就去咗讀書、箍牙。」

控方大律師質疑江若琳既然覺得愈多工作，欠公司的錢反而愈多，為何不尋求法律意見？她表示與寰宇簽下的合約內，明文規定不能將合約內容對外透露。但最終她也在2014年尋求法律意見，江若琳則爆出原因：「我經理人向我擲玻璃杯，我只係得兩個選擇，一係就搵律師、一係就報警。」控方律師追問被擲杯為何不報警？她喊住說：「律師都提議我報警，但係我同經理人合作咗10年，到今日我都仲想好來好去，從來冇諗過會去到咁。」江若琳喊到收唔到聲，法官休庭一會讓她平復情緒。

之後控方大律師再次重提她為何不報警一事，江若琳則激動地哀求控方律師：「可唔可以唔好再提呢件事，求吓你。」法官即向控方指出江若琳已經回答過問題，要求他提問其他問題。案件今日審訊完成，押後到星期三繼續審訊。

案件編號：HCA 1225/2014