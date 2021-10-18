協助鄭爽逃稅　舊愛張恒被罰款3,277萬人民幣

內地女星鄭爽被舊愛張恒爆她拍內地劇《倩女幽魂》涉及陰陽合同，直至今年8月，她成為繼范冰冰後，第二位因逃稅而要補稅及罰款逾億元的內地藝人，被罰款逾3億港元。身為舉報人的張恒，內地稅務部門依法對他立案調查，因他作為鄭爽的《倩》劇項目經理人，涉嫌策劃陰陽合同及設立「掩護公司」，以幫助女方逃避履行納稅義務。今日（18日）上海市稅務局公布對張恒的處罰結果，張恒被依法處以人民幣3,277萬元（約港幣3,966萬元）罰款。

國家稅務總局官方微博今午發文《上海市稅務部門依法對張恒進行處罰》，指上海市稅務局第一稽查局調鄭爽逃稅案時發現，張恒作為鄭爽參演《倩》的經理人，負責相關演藝合同簽訂、片酬商談、合同拆分、催款收款等事宜，「並具體策劃起草『增資協議』，設立『掩護公司』，掩蓋『天價片酬』，規避行業主管部門監管，幫助鄭爽逃避履行納稅義務。」

文中續指，根據《中華人民共和國稅收徵收管理法實施細則》第九十三條和《中華人民共和國行政處罰法》第三十二條的規定，綜合考慮張恒的違法事實以及有關情節等因素，對張恒處以鄭爽在《倩》項目中偷稅額（4,302.7萬元）0.75倍的罰款，計3,227萬元（約港幣3,966萬元），已向張恒依法送達《稅務行政處罰決定書》，限其在規定期限內繳清罰款，目前正在依法追繳中。

上海市稅務局有關負責人表示，會加強和改進對明星藝人、網絡主播等文娛領域從業人員及其經紀公司、經紀人的稅法宣傳教育和稅收管理，依法依規加大偷逃稅典型案件查處和曝光力度。發現經紀公司及經紀人等幫助明星藝人、網絡主播設計、策劃、實施逃避稅行為的，將進行聯動檢查、一並依法從嚴處理，切實促進文娛領域在發展中規範，在規範中發展。