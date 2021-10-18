懶理被傳遭內地封殺　許志安用橙彈《滄海一聲笑》

內地近來大力整頓娛樂圈歪風，繼早前喺網上瘋傳「全渠道封殺」嘅25位劣迹藝人名單後，近日網上又再傳出一份列出超過20位藝人及歌手嘅名單，指佢哋嘅歌曲被內地嘅KTV全線下架，名單中包括有許志安（安仔）、蔡依林、羅志祥、柯震東等，惹起網民熱議！

許志安喺網上瘋傳被封殺名單中「新上榜」，身為人夫嘅佢喺2019年被發現同黃心穎喺車廂中親熱，轟動中港台。佢事後開記者道歉，爆喊並自責係「壞咗嘅人」，而佢嘅所有工作隨即叫停，直到今年4月先復工去台灣拍劇。而本身係基督徒嘅佢，喺「安心事件」後決心洗心革面，不時都會睇聖經，仲寄情於音樂玩結他同彈鋼琴，令唔少網民都話應該畀個機會，力撐佢唔應該被封殺！有網民就指其實網上瘋傳嗰份名單圖片模糊，啲字細到睇唔到，叫大家唔應該盡信！

活在當下

雖然外面傳聞滿天飛，一直養尊處優嘅佢心情亦冇受影響，日前喺社交網上載用個橙嚟彈琴嘅片氹網民開心，留言：「看到人做我又試吓！」睇到佢好認真咁努力嘗試，成功彈咗歌神許冠傑首《滄海一聲笑》，唔少網民睇完都話覺得好好笑，仲話呢首歌好代表到安仔依家活在當下嘅心情，對於外面嘅所有傳聞都係得啖笑喎，而有好多網民都話期待佢快啲復出開騷添！