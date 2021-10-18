做快閃店長︱鄺潔楹做老闆娘捱到殘　被笑似鬼！

藝人鄺潔楹（Judy）於兩個月內兩度「升呢」做老闆娘密密吸金，近日才為健身室舉行開張儀式的她，今日（18日）現身銅鑼灣再為自家製曲奇品牌做2個鐘快閃店長，吸引大批Fans課金、影合照，好友兼香港劍擊運動員林衍蕙更有到場幫襯支持。

現正趕拍無綫新劇《四十二章經》的Judy，笑謂今早才剛收工，就直接返屋企拎曲奇到Pop-up Store補貨，稍後又要再返電視城開工，難怪她笑說覺得一日有50個鐘：「呢個星期真係發生好多事，真係好忙！健身室開張，曲奇又有4日攤位，我都嚟咗2日，大約賣咗600幾塊曲奇，成績好好！」又笑嘲因為最近Chur爆變得好殘，被其他檔主誤以為「撞邪」：「第一日朝早7點嚟Set up，我又係拍完劇收工嚟，聽到其他人講『係咪鄺潔楹嚟？好似鬼咁！』真係好好笑，真係我嚟！」

Judy又報喜指曲奇生意短短開業兩個月已經回本，扣取成本更有約5位數字落袋，猶如打了一支強心針，令她非常感動！同時亦有多個商場向她招手傾合作，希望於聖誕節檔期再搞Pop-up Store，問到可有考慮開門市？她坦言今年不會，因為實體店需要大量人手，成本自然上升：「最近因為要拍劇，所以先請咗一個人幫手整餅，開店起碼要請6至8個人，條數暫時未計得掂，哈哈！」

分身乏術之下，打趣問到男友可有詐型？她冧爆指沒有：「我自己都少咗好多Me time，朋友都見少咗。（男友冇投訴你見餅多過見佢？）咁又冇。（佢有冇落大量Order幫襯你？）唔使啦，今次呢個市集儲到好多新嘅街客，亦有朋友怕我會滯銷，一嚟都3盒咁買走，唔使出動到男友。」