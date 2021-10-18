喊戲一Take過！「後生女」黃紫恩獲封後生版林夏薇

無綫新劇《青年心城之撐起青春》除了令男女主角游嘉欣及林正峰人氣升外，來自《#後生仔傾吓偈》的黃紫恩（JoJo）及王虹茵（Sharlene）即告彈出。身為前藝術體操港隊代表的Sharlene於讀中三那年摘下全國賽四項全能賽銅牌，在《青》中飾演精通瑜伽的斜棟人，甫出場即施展「軟骨功」，成功技驚四座。

而JoJo在劇中飾演大學生，由於家庭壓力沉重，故此急需搵工，可惜卻多番碰壁兼慘遇吸血鬼企業，結果返回共享空間時終情緒失控爆喊！雖然JoJo是首次飾演較重要角色，但據知是次喊戲除了一Take過完成，就連幕後工作人員及網民亦認為她表現理想，並有網民讚JoJo靚女，指她似「後生版林夏薇」。

JoJo受訪時，先是感謝《青年心城》監製及導演給予她演出機會，並大談當日拍攝喊戲喜獲不少前輩支持：「同場嘅演員都好畀力我，幫我營造咗好真實嘅氣氛，我先喊到；同埋佢哋有教我點樣可以『撻着』喊嗰粒掣。最搞笑嘅係，我平時喊嘅時候，係會諗『唔好喊』 ，所以我拍嗰陣都係不斷叫自己唔好喊，結果反而喊得仲勁。」

JoJo又分享謂喊戲「可一難以可再」：「監製同導演都教我話，拍喊戲如果要好激動只有一次機會，因為喊完一次後成個人都會好攰，同埋會呆咗，所以對於自己幸運過到關我覺得好開心。」另外，JoJo還特別感謝馬浚偉及黃智賢，事緣早前抽空到藝訓班Sit了10堂，結果喜獲兩位前輩鼓勵及指導：「佢哋有教我哋點樣面對自己，唔好收埋自己，又教我點樣做人，之後我啲情緒先出到嚟。佢哋真係好好人。」