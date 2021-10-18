拘束助興　愈玩愈激情

想喺床上歡愉加啲新玩意，有時玩吓拘束都無妨，唔識點玩就可以欣賞日本AV嘅拘束系列參考一下，當中女優被拘束道具綁住，任由男優玩弄一番，有時又會簡簡單單咁戴上眼罩同手銬，總之各式各樣，相當有參考同觀賞價值。

另類治療

喺OPPAI出品嘅《拘束M性感治療》中，藤森里穗係一位治療師，亦係一位SM女王，而一班M男成日都身痕，唔畀人玩弄過就會周身唔舒服，當然里穗好樂意滿足佢哋啦！阿妹會用道具將佢哋嘅手手腳腳綁住，仲蒙起佢哋雙眼，然後用盡各種技巧刺激敏感點，但係又唔會畀佢哋發射，搞到班M男處於快慰與痛快嘅邊緣！見時機成熟，里穗就會施展騎乘功夫喺佢哋身上榨取快感，當M男發射升空之後，阿妹亦唔會停手，再加把勁令佢哋爆發男之潮吹！

乖女變癡女

喺溜池滾球推出嘅《我慢之限界拘束癡女化》入面，岬櫻本來係一位斯斯文文嘅乖乖女，但係今次AV廠就希望將佢變成癡女，於是安排佢進行為期60日嘅禁慾令，實行將佢嘅慾火谷到最盡！解禁之後，櫻妹果然係見男人就想嗒，不過廠方冇咁容易畀佢得逞，先用拘束道具綁住佢，限制手腳活動等佢冇咁易去獵男，令其內心嘅渴望更加強烈，當埋身肉搏嘅時候，佢就表現得更加狼胎，不停要求男優為佢提供快感！

慾望催眠

PLANET PLUS推出嘅《M型人妻拘束SEX》，講述巨乳人妻葵百合香為咗尋找刺激而接受催眠，冇幾耐，佢就慾火暴升，催眠師就拎出大量拘束及情趣玩具嚟招呼阿妹，先將雙手綁住，再用震棒百般刺激，有時又會搞搞新意思，用保鮮紙包住阿妹，然後用冰粒冰鎮敏感點，搞到百合香咿嘩鬼叫！而鬆綁之後，阿妹立即捉住催眠師激戰，仲全程做主動，結果男方差啲老貓燒鬚畀佢榨乾呀！

簡評

好多人都以為拘束玩意好複雜，但係睇過日本AV就知道可以好簡單，今日介紹嘅拘束系列就話畀大家知，拘束絕對係可繁亦可簡！喺3部作品中，本仙最鍾意由藤森里穗主演嘅《拘束M性感治療》，一來里穗人靚波正，換上一身冶艷黑色SM女王裝更加吸睛，二來佢出動好多拘束道具搞到班M男動彈不得，再向佢哋施以各種刺激，令M男個個都表現出強

烈反應，令人睇得相當肉緊！