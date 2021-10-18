《星空》首集︱血淋淋！馬國明鎅頸開窿救小朋友

視帝馬國明、鄭嘉穎、鍾嘉欣演出無綫台慶劇《星空下的仁醫》今日（18日）首播，劇集開始，飾演兒科醫生的馬國明遇上大型交通意外場面，雖然沒有手術刀在身，但為了搶救車禍受傷的小朋友，他到士多店借用鎅紙刀，在馬路中心即時鎅頸開窿插喉，血淋淋的鏡頭相當震撼觀眾眼球！當他陪同受傷小朋友到急症室跟醫生交代小朋友的情況時，他相當流利地講了不少醫療專用詞彙，可見他用心做足功課！

今次救小朋友的場面，有網民指早在《On Call 36小時》第一集時，馬國明亦是在馬路搶救車禍受傷小朋友，他更人急生智，用磚頭固定小朋友頭部，而劇中的小朋友正是童星吳諾弘，有網民笑言：「多得佢救番吳諾弘，吳諾弘先有命，大個咗後成為香港奧運劍擊代表隊成員，可以參加奧運。」同時亦有網民話這場鎅頸戲血淋淋，以港劇來說算少見。

鏡頭再轉入手術室，馬國明被飾演上司的海俊傑要求在最快時間求完成，以便騰出手術室給其他病人做另一個手術，結果本需時三小時腎臟切除手術，馬國明能於個半小時內完成，可見他開刀技術一流。

至於鄭嘉穎則是飾演育有一女一子的西北醫院兒科醫生，為救一名患肝病及畸胎瘤的小朋友，就算在讀醫時和馬國明不和，都甘願跨院到馬國明所屬的安妮醫院求合作做手術，鄭嘉穎跟馬國明說：「你欠人一條命。」馬國明不理安妮醫院高層以手術風險太大而反對，以「呢個係全亞洲冇做過手術，成功咗就好大回響」為利誘說服高層，之後兩人同在一手術室進行肝臟移植及切除腫瘤，但有突發事件，正當兩人需要醫生幫手時，鍾嘉欣出現加入手術中，成功「打救」病人、馬國明及戴住熊仔圖案手術帽的鄭嘉穎！劇情又交代馬國明、鄭嘉穎及鍾嘉欣同屬醫科同學，而劇近尾聲時，鍾嘉欣自行為自己打針，針拮落其肚皮時，見到都覺得痛！