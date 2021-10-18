Janice Griffith　為男神下海

藝人要有鮮明嘅形象，其實脫星亦一樣，好似美國人氣脫星Janice Griffith咁，特立獨行嘅性格，不但深受四仔迷歡迎，喺床上合作過嘅對手，亦對佢念念不忘，果真係魅力非凡！

被真誠打動

大部分脫星入行拍四仔都係為咗搵快錢，不過Janice Griffith就唔係為錢下海，而係同一位四仔男神有關。話說高中時佢已經好鍾意睇四仔，偶像更係四仔男神James Deen，喺18歲嗰年，佢見到James Deen喺社交網徵新人一齊演四仔，喺好奇之下，佢就點入鏈結並填上資料，慢慢等候消息。

幾星期後，佢突然收到對方嘅電話，話想同佢洽談演出合作嘅內容，阿妹坦言當時冇諗過投身四仔界，但係抱住跟男神見面嘅心態而應約，結果佢被對方嘅真誠打動，之後飛到洛杉磯拍攝幾套四仔短片，其後被收錄喺Evil Angel及James Deen Productions聯合發行嘅《James Deen's Sex Tapes: James' House》之中，作品推出後反應相當激烈，Janice Griffith嘅獨特氣質同型格魅力，更深受四仔迷歡迎，令佢人氣火速上升。

自爆秘密

唔少四仔迷以為佢係拉丁裔人，其實佢父親係印度人，母親則係圭亞那人。至於點解會改「Janice Griffith」呢個藝名，阿妹就話「Janice」係佢一個閨密嘅名字，至於「Griffith」係當日決定投身四仔界後，同閨密喺一間餐廳食飯時，服務佢哋嘅女侍應姓氏。

出道之後，佢一直同James Deen演出四仔，其中憑住《James Deen's 7 Sins》喺2015年AVN頒獎禮獲提名「最佳性愛演出」及「最佳作品」，令佢嘅四仔事業更上一層樓。不過講到最令四仔迷喜愛嘅，係佢敢言坦率嘅性格，佢曾經喺訪問中表示最愛年紀大嘅男士，更自爆擁有M屬性嘅性癖。人氣愈嚟愈勁嘅佢，除咗跟各大四仔廠合作外，更客串做主持，吸金力超強呀！

Profile

出生日期：1995年7月3日

身高：160cm

三圍：32C-23-32

雖然Janice Griffith工作忙碌，但係佢仍不忘喺社交網跟粉絲進行直播互動，佢認為自己能夠喺四仔界獲得佳績，全因粉絲嘅支持，故此係佢最重要嘅人，阿妹咁識冧粉絲，又點會唔紅呢？