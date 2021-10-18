周秀娜出「手」！張繼聰作歌旋律感動王菀之

歌手王菀之（Ivana）為周秀娜、張繼聰（阿聰）主演的電影《馬達．蓮娜》唱主題曲《手》，這歌是阿聰首次為電影創作之主題曲，更是他向監製和導演自薦，因為他投入了大量的情感，拍完後完全消化了角色的種種，心中有一種完成了一趟旅程的感覺，充滿了靈感，所以很快就寫出《手》這首歌。

Ivana獲讚演繹很出色

阿聰曾經問過周秀娜，這部電影哪個畫面或有甚是關鍵字，給予她最深的感受？她指對「蓮娜」來說，她對「馬達」的一雙手印象最深刻，於是阿聰便選擇了用「手」來作為歌曲名稱。張繼聰大讚Ivana的演繹很出色，很感謝對方幫忙，原來在Ivana錄音時，他也在現場，他說：「佢嘅Vocal好好，每次聽呢首歌，都能感受到電影嘅情感被完整咁重現。」

Ivana表示當聽到歌曲的旋律已感動，看了電影預告片後，演唱時腦中已有很多畫面。她分享說：「我知道自己要透過這首歌去講一個故事，係一個牽動好多情緒同感受嘅故事。『手』令我諗起『親密』，亦諗到『離』同『合』，因為我哋嘅手，總會握住同放開嘅時候。講到唔放手，好似我自己去旅行時，除咗護照之外，我會有啲小玩偶，一定放喺身邊，無論係觀光食嘢或者坐車，我都唔會放手，因為好驚一放低就唔見咗。」